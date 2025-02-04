الكونغرس يعلق بيع أسلحة بقيمة مليار دولار لإسرائيل

واشنطن- “القدس العربي”: أوقف الكونغرس الأمريكي صفقة بيع أسلحة بقيمة مليار دولار لإسرائيل، والتي تم إعدادها بالتزامن مع ترحيب الرئيس دونالد ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن يوم الثلاثاء .

وقال مساعدان في الكونغرس يوم الثلاثاء إنه تم تعليق صفقة بيع الأسلحة، حسبما ذكرت صحيفة “ذا هيل”.

ويملك المشرّعون الأربعة الكبار في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ سلطة منع أوامر بيع الأسلحة بشكل فردي عندما تتجاوز قيمتها مبلغا معينا بالدولار.

وبحسب ما ورد، يشير وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل إلى انتهاك نادر للعرف، حيث يُنظَر في واشنطن إلى الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل باعتباره استثماراً في الأمن القومي الأمريكي.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن حزمة مبيعات الأسلحة البالغة مليار دولار تشمل 4700 قنبلة زنة كل منها ألف رطل بقيمة تزيد على 700 مليون دولار، فضلا عن جرافات مدرعة من إنتاج شركة كاتربيلر بقيمة تزيد على 300 مليون دولار.

يأتي هذا الإيقاف في الوقت الذي يغضب فيه الديمقراطيون من تصرفات ترامب بعد مرور ما يزيد قليلاً على أسبوعين على توليه الرئاسة. فقد رفضوا تجميد المساعدات الفيدرالية الأولية، وأدانوا وقف المساعدات الخارجية الأمريكية؛ وقرعوا ناقوس الخطر بشأن تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وعارضوا تهديدات الرئيس بفرض رسوم جمركية على جيران أمريكا المكسيك وكندا، على سبيل المثال لا الحصر من الصراعات البارزة.

ولكن هناك خيارات قليلة أمام الديمقراطيين للرد على أجندة ترامب في غياب حلفائهم الجمهوريين، نظرا لأغلبية الحزب الجمهوري في مجلسي النواب والشيوخ. فقد أعلن السناتور براين شاتز (ديمقراطي من هاواي) والسناتور كريس فان هولن (ديمقراطي من ماريلاند) أنهما سيؤجلان ويعطلان ترشيحات ترامب لمنصب وزير الخارجية حتى تتراجع الإدارة عن جهودها لتفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.