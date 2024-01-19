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الكونغرس يوافق على مشروع قانون لتجنب إغلاق الحكومة ويرسله إلى بايدن

منذ 19 دقيقة

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واشنطن: وافق مجلس النواب الأمريكي أمس الخميس على مشروع قانون مؤقت لتمويل الحكومة الاتحادية حتى أوائل مارس آذار وتجنب إغلاق جزئي للحكومة، وأرسله إلى الرئيس جو بايدن للتصديق عليه. وتمت الموافقة على الإجراء بأغلبية 314 صوتا مقابل 108 مع معارضة 106 جمهوريين واثنين من الديمقراطيين.

وفي وقت سابق من أمس الخميس، وافق مجلس الشيوخ بسهولة على مشروع القانون، بأغلبية 77 صوتا مقابل 18 قبل الموعد النهائي في بداية الأسبوع.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الديمقراطي تشاك شومر قبل التصويت “لدينا أخبار جيدة لأمريكا، لن يحدث إغلاق يوم الجمعة”.

لكن لم يشاركه في هذا الشعور بعض الجمهوريين من اليمين المتطرف في مجلس النواب.

وقال النائب بوب جود للصحفيين بعد التصويت “إنها خسارة للشعب الأمريكي أن يجري التكاتف مع الديمقراطيين وتشكيل ائتلاف حاكم لتنفيذ ما يريده شومر ومجلس الشيوخ”.

وقام المجلسان بتسريع وتيرة التصويت بسبب توقعات بهبوب عاصفة ثلجية اليوم كان من الممكن أن تعيق مغادرة المشرعين لقضاء العطلة الأسبوعية.

(رويترز)

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