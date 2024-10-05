الكونغو الديمقراطية تطلق أول حملة للتحصين من جدري القردة

جوما- الكونغو: أطلق مسؤولو الصحة بجمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم السبت أول حملة للتطعيم من فيروس جدري القردة في خطوة رئيسية ضمن الجهود المبذولة لاحتواء الفيروس الذي انتقل من مركز تفشيه في الكونغو إلى 13 دولة إفريقية أخرى هذا العام.

وأقام المسؤولون مراسم إيذانا ببدء التطعيمات في مستشفى في مدينة جوما بشرق الكونغو الديمقراطية، حيث بدأ العاملون بمجال الصحة في تقديم الجرعات الأولى.

كانت وزارة الصحة قد قالت أمس الجمعة إن نطاق الحملة سيكون محدودا نظرا لقلة الموارد. وهناك حاليا 265 ألف جرعة متاحة.

وتبدأ الحملة في معالجة تفاوت هائل شهد حرمان الدول الإفريقية من الجرعتين المستخدمتين في محاربة تفش عالمي للمرض في 2022 في وقت توفرت فيه التحصينات في أوروبا والولايات المتحدة على نطاق واسع.

وقالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا ماتشيديسو مويتي في بيان “توفير اللقاح يمثل خطوة مهمة في الحد من انتشار الفيروس وضمان سلامة الأسر والمجتمعات”.

وينتشر جدري القردة عبر الاتصال الوثيق. وهو متوسط الشدة في العادة لكنه فتاك في بعض الحالات النادرة. ويسبب الفيروس في الغالب أعراضا أشبه بأعراض الإنفلونزا وتقيحات في الجسم.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية المرض في أغسطس آب حالة طوارئ صحية مثيرة لقلق عالمي بعد اكتشاف سلالة جديدة منه.

وأبلغت الكونغو عن أكثر من 30 ألفا من حالات الاشتباه والحالات المؤكدة و990 حالة وفاة منذ بداية 2024 وهو ما تقول منظمة الصحة العالمية إنه يمثل 90 بالمئة من الحالات المبلغ عنها في إفريقيا حتى الآن هذا العام.

(رويترز)