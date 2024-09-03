الكونغو الديمقراطية: مقتل 129 شخصا في محاولة هروب من سجن- (فيديوهات)

كينشاسا: قالت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية إن ما لا يقل عن 129 شخصا قتلوا أثناء محاولتهم الهروب من سجن ماكالا المركزي في العاصمة كينشاسا في وقت متأخر من مساء يوم الأحد، مضيفة أن الوضع أصبح الآن تحت السيطرة.

وفي بيان نشر على موقع إكس في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، قال وزير الداخلية إن حريقا اندلع أيضا في المبنى الإداري للسجن ومستودعات الأغذية والمستشفى. وأضاف أن نحو 59 شخصا أصيبوا.

وقال في بيان مصور “محاولة الهروب الجماعي من سجن مكالا المركزي أسفرت عن خسائر في الأرواح وأضرار مادية كبيرة”.

وفي وقت سابق، ذكر مسؤول في السجن أنه لم ينجح أي سجين في الهرب، مضيفا أن من حاولوا الفرار قُتلوا.

La folie de Tshisekedi a atteint le niveau le plus élevé. La situation à la prison centrale de Makala est catastrophique. Les Militaires ont tiré sur les prisonniers. Les opposants emblématiques et journalistes qui s y trouvent sont portés disparus, d'autres blessés , d'autres… pic.twitter.com/sH9JazAM2u — Baelenge Irenge (@baelenge_irenge) September 2, 2024

وتجري الحكومة تحقيقا في الواقعة.

وقال سجناء لرويترز إنهم سمعوا خلال محاولة الهروب صوت إطلاق نار كثيف فضلا عن أصوات سجناء بالخارج.

PRISON DE MAKALA: TENTATIVE D'EVASION

Il y aurait déjà un mort. La situation reste confuse, ça tire ça crépite. pic.twitter.com/VNGxgxQysU — JAMES MUKESHABA (@JamesMukeshaba) September 2, 2024

(رويترز)