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الكونغو الديمقراطية: مقتل 129 شخصا في محاولة هروب من سجن- (فيديوهات)

منذ ساعة واحدة

سجناء جدد يصلون إلى سجن ماكالا المركزي (أرشيفية)

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كينشاسا: قالت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية إن ما لا يقل عن 129 شخصا قتلوا أثناء محاولتهم الهروب من سجن ماكالا المركزي في العاصمة كينشاسا في وقت متأخر من مساء يوم الأحد، مضيفة أن الوضع أصبح الآن تحت السيطرة.

وفي بيان نشر على موقع إكس في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، قال وزير الداخلية إن حريقا اندلع أيضا في المبنى الإداري للسجن ومستودعات الأغذية والمستشفى. وأضاف أن نحو 59 شخصا أصيبوا.

وقال في بيان مصور “محاولة الهروب الجماعي من سجن مكالا المركزي أسفرت عن خسائر في الأرواح وأضرار مادية كبيرة”.

وفي وقت سابق، ذكر مسؤول في السجن أنه لم ينجح أي سجين في الهرب، مضيفا أن من حاولوا الفرار قُتلوا.

وتجري الحكومة تحقيقا في الواقعة.

وقال سجناء لرويترز إنهم سمعوا خلال محاولة الهروب صوت إطلاق نار كثيف فضلا عن أصوات سجناء بالخارج.

(رويترز)

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