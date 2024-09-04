الكونغو تتوقع استلام أول شحنة من لقاحات جدري القردة الخميس

كينشاسا: قال كريس كاسيتا رئيس فريق الاستجابة لحالات مرض جدري القردة في جمهورية الكونغو الديمقراطية الأربعاء إن البلاد تتوقع استلام أول شحنة من جرعات لقاح جدري القردة الخميس، تليها شحنة ثانية يوم السبت.

والكونغو هي مركز تفشي مرض جدري القردة التي أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عالمية الشهر الماضي بسبب انتشاره.

وتواجه الجهود التي تستهدف الحد من انتشار المرض عقبات بسبب نقص اللقاحات المتاحة.

وقال كاسيتا في رسالة لرويترز “سنستقبل الدفعة الأولى في الخامس من سبتمبر، والثانية في السابع من سبتمبر”.

(رويترز)