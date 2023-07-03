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الكويت: إخماد حريق في مصفاة الزور ولا تأثير على الإنتاج والتصدير- (تغريدة)

منذ 24 دقيقة

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الكويت: أعلنت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) أن حريقا اندلع في مصفاة الزور بالوحدة رقم 12 مؤكدة أن رجال الإطفاء قاموا بعمل اللازم وجرى إخماد الحريق كليا.

وأوضحت (كيبك) اليوم الاثنين في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أن عمليات التبريد بدأت وأنه لا توجد أي إصابات.

وأكدت عدم تأثر خطط الانتاج والتصدير وأنه جرى تفعيل إجراءات الطوارئ للصحة والسلامة والأمن والبيئة للتعامل مع الحادث.

(د ب أ)

 

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