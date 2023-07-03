الكويت: إخماد حريق في مصفاة الزور ولا تأثير على الإنتاج والتصدير- (تغريدة)

الكويت: أعلنت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) أن حريقا اندلع في مصفاة الزور بالوحدة رقم 12 مؤكدة أن رجال الإطفاء قاموا بعمل اللازم وجرى إخماد الحريق كليا.

وأوضحت (كيبك) اليوم الاثنين في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أن عمليات التبريد بدأت وأنه لا توجد أي إصابات.

وأكدت عدم تأثر خطط الانتاج والتصدير وأنه جرى تفعيل إجراءات الطوارئ للصحة والسلامة والأمن والبيئة للتعامل مع الحادث.

(د ب أ)

نشب حريق في مصفاة الزور في الوحدة رقم ١٢، وقد قام رجال الاطفاء بعمل اللازم وتم اخماد الحريق كلياً وبدأ عمليات التبريد، ولا وجود لاصابات، ولم يؤثر الحريق على خطط الانتاج والتصدير.

وقد تم تفعيل اجراءات الطوارئ للصحة والسلامة والامن والبيئة للتعامل مع الحادث.

— kipicofficial (@kipicofficial) July 2, 2023