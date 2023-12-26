الكويت: العثور على جثتي كويتي وسعودي في العراق

الكويت: قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح إن السلطات المعنية في العراق عثرت على جثتين تعودان لمواطن كويتي وآخر سعودي مقيم في الكويت، كان قد اختفيا في محافظة الأنبار العراقية مؤخرا.

وأكد أن “الخارجية تابعت على مدار الساعة مع السلطات العراقية، التي قامت بجهود كبيرة للعثور عليهما بأسرع وقت ممكن”، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وشدد على أن “التنسيق جارٍ حاليا مع حكومة جمهورية العراق لمعرفة ملابسات الحادث ونتائج التحقيقات الجارية”.

الصباح لفت إلى أنه أوعز لسفارة الكويت في بغداد لـ”متابعة وإنهاء الإجراءات اللازمة في هذا الشأن”، مشيدا بجهود السلطات العراقية للكشف عن مصيرهما خلال فترة وجيزة.

ونفذت قوات أمنية عراقية، الاثنين، عملية بحث واسعة في المناطق الصحراوية بين محافظتي الأنبار وصلاح الدين؛ بحثا عن السائحين المفقودين إثر العثور على السيارة التي كانت تقلهما محترقة، وفقا لتقارير إعلامية محلية.

(الأناضول)