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الكويت: الوضع الصحي لأمير البلاد لا زال مستقرا

1 - ديسمبر - 2023

أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

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الكويت: أعلنت الكويت اليوم الجمعة أن الوضع الصحي لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، لا زال مستقرا.
وقال وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله، إن “الوضع الصحي لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد اليوم الجمعة، لا زال مستقرا بفضل من الله عز وجل ومنته”، وفق وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
وتولى الشيخ نواف الأحمد مقاليد الحكم في الكويت بتاريخ 29 سبتمبر/ أيلول 2020، خلفا لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح.
وأهاب الديوان الأميري بالجميع “ضرورة تحري الدقة في تناقل المعلومات المتعلقة بصحة أمير البلاد والأخذ بها من مصادرها الرسمية”، داعيا الله أن يمن عليه “بالشفاء العاجل وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية”.
والأربعاء الماضي، ذكرت “كونا” أن أمير البلاد دخل المستشفى بسبب وعكة صحية طارئة وأن حالته مستقرة، دون أن توضح المشكلة الصحية التي يعاني منها.
(د ب أ)

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