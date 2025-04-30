الكويت تؤكد أمام العدل الدولية ارتكاب إسرائيل “جرائم ضد الإنسانية”

لاهاي: أكدت الكويت، الأربعاء، أن “سلطة الاحتلال الإسرائيلي” ترتكب “جرائم خطيرة ضد الإنسانية” بحق الشعب الفلسطيني في أراضيه المحتلة.

جاء ذلك في مرافعة الكويت أمام محكمة العدل الدولية، ضمن جلسات استماع لتقييم العواقب القانونية للقيود الإسرائيلية على منظمات الأمم المتحدة.

وألقى سفير الكويت لدى فرنسا عبد الله الشاهين مرافعة بلاده الشفهية أمام المحكمة بمدينة لاهاي في هولندا، وفق بيان للخارجية الكويتية.

وأدان الشاهين “الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها سلطة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني”.

وأوضح أن هذا يتم “من خلال عرقلة عمل الأجهزة الأممية، ومنعها من تقديم الخدمات الأساسية وإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين”.

وأكد أن هذا الأمر “يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي الإنساني ولقرارات مجلس الأمن وأحكام محكمة العدل الدولية ذات الصلة”.

الشاهين شدد على أن “استمرار هذه الممارسات (الإسرائيلية) ، بما فيها الحصار المتعمد والتجويع واستهداف وقتل فرق الإغاثة، يمثل جرائم خطيرة ضد الإنسانية”.

(الأناضول)