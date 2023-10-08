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الكويت تبدأ حملة لجمع تبرعات عاجلة للشعب الفلسطيني

منذ 51 دقيقة

وقفة مناصرة للشعب الفلسطيني بالكويت - أرشيف

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الكويت: أعلن مدير العلاقات العامة المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية أحمد العنزي عن إطلاق الوزارة لحملة إغاثة عاجلة للشعب الفلسطيني. وقال العنزي في تصريح صحافي اليوم الأحد إنه بناء على تعليمات وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح وانطلاقا من تطورات الأحداث الراهنة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإنه جرى التعميم على الجمعيات الخيرية بإطلاق حملة إغاثية عاجلة للأشقاء هناك. وأضاف أنه يمكن للجمعيات الخيرية الراغبة بالمشاركة في الحملة الحصول على الموافقة المسبقة فور إبداء رغبتها من خلال برنامج ميكنة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات.

( د ب أ ) 



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