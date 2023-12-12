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الكويت تتطالب بـ “وضع حد لجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي”

12 - ديسمبر - 2023

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الكويت: جددت دولة الكويت مطالبتها للمجتمع الدولي والأمم المتحدة بـ “وضع حد لجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني”، مشيرة إلى أن هذه “الانتهاكات تشكل العائق الأكبر في عملية إيصال المساعدات الإنسانية في غزة”.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” اليوم الثلاثاء، عن علي البهبهاني، العضو بوفد الكويت الأممي، قوله أمس الاثنين،  أمام الجمعية العامة خلال مناقشة البند الخاص بالمساعدات الإنسانية في حالات الطوارئ ،  إن “الأزمات الناتجة عن النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية تلحق بالشعوب معاناة هائلة، الأمر الذي يجعل المتضررين في أمس الحاجة للمساعدات الإغاثية مما يتطلب تنسيق الجهود الدولية لإيصالها”.

وأشار المسؤول الكويتي إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تمنع إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة فحسب بل تهدد حياة عمال الإغاثة بمن في ذلك الموظفون التابعون لمنظمة الأمم المتحدة.

(د ب أ)

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  1. يقول إبن آكسيل:
    ديسمبر 12, 2023 الساعة 8:18 ص

    هههها ….الآن ….؟؟؟ صحة النوم …..

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  2. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 12, 2023 الساعة 2:13 م

    بارك الله في الكويت شعبا وحكومة وأميرا 🇵🇸😫✌️🔥🐒🔥🐒🔥🐒🔥🐒🔥

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