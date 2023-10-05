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الكويت تدعو إلى مضاعفة الجهود للتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية

منذ ساعة واحدة

مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة الأخرى في جنيف ناصر الهين- الصورة من (كونا)

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الكويت: أكدت دولة الكويت موقفها الثابت بشأن القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني في سعيه نحو تحقيق حقوقه المشروعة.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، اليوم الخميس ، في إطار مناقشة حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السفير الهين قوله :”في الوقت الذي يحتفل العالم بمرور 75 عاما على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تمر 75 عاما على نكبة الشعب الفلسطيني”.
وأضاف أن “دولة الكويت تدين بأشد العبارات الانتهاكات المتكررة التي تستهدف الشعب الفلسطيني من قبل السلطات الإسرائيلية القوة القائمة بالاحتلال في عدد من المدن الفلسطينية فضلا عن الاستفزازات المتكررة لمشاعر المسلمين حول العالم عبر استمرار اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى والتي نعتبرها تجاوزا خطيرا للقانون الدولي وانتهاكا لحرمة المقدسات”.
وحث السفير الهين المجتمع الدولي على “الاضطلاع بمسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات وتفعيل كافة آلياته لمعالجتها وضمان محاسبة المتسببين بها ومضاعفة جهوده نحو التوصل إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية”.
( د ب أ )

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