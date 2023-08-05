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الكويت تدعو رعاياها في لبنان للابتعاد عن مواقع الاضطرابات الأمنية

منذ ساعة واحدة

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بيروت: دعت السفارة الكويتية لدى بيروت، السبت، رعاياها في لبنان إلى “التزام الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع الاضطرابات الأمنية”.

وقالت السفارة في بيان، إنها “تهيب بالمواطنين المتواجدين في الجمهورية اللبنانية التزام الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع الاضطرابات الأمنية في بعض المناطق”.

كما دعت رعاياها إلى “التقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة”.

ومساء الجمعة، دعت السفارة السعودية لدى بيروت، مواطنيها إلى مغادرة الأراضي اللبنانية بسرعة، محذرة إياهم من الاقتراب من مناطق النزاعات المسلحة.

يأتي ذلك عقب اشتباكات شهدها مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان بين قوات الأمن الوطني التابعة لحركة “فتح” ومجموعات مسلحة إسلامية بدأت في 29 يوليو/ تموز الماضي واستمرت حتى مساء الأربعاء.

وأدت الاشتباكات إلى مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 60 آخرين، وفق مصادر طبية بمدينة صيدا جنوبي البلاد.

(الأناضول)

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