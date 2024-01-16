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الكويت تستضيف بطولة خليجي 26

منذ ساعة واحدة

اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني - الصورة من حساب الاتحاد بمنصة إكس

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الدوحة: قرر المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي لكرة القدم، في اجتماعه اليوم الثلاثاء بالعاصمة القطرية الدوحة، التأكيد على إقامة بطولة خليجي 26 في دولة الكويت.
ومن المقرر أن تقام النسخة القادمة من كأس الخليج خلال الفترة من 13 إلى 26 كانون الأول/ديسمبر 2024 .
وتقرر أيضا خلال الاجتماع اعتماد العراق كبديل للكويت لاستضافة بطولة خليجي 26 وفقا للنظام للائحة النظام الأساسي للاتحاد الخليجي لكرة القدم.
واستقر المكتب التنفيذي أيضا على استحداث بطولات جديدة وإحالة الموضوع إلى الأمانة العامة ولجنة المسابقات لعمل دراسة كاملة ورفعها مجددا إلى المكتب التنفيذي.
يذكر أن الكويت سبق لها استضافة بطولة كأس الخليج أربع مرات سابقة في أعوام 1974 و1990 و2003 و2017.
(د ب أ)

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