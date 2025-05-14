الكويت تسحب الجنسية من 1291 شخصا لأسباب مختلفة

الكويت: قالت وزارة الداخلية الكويتية إن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية التابعة لها اجتمعت اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف الصباح وقررت سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1291 شخصا تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها.

وهذا أحدث قرار يتعلق بسحب وفقد الجنسية، إذ سحبت السلطات الكويتية وأسقطت الجنسية عن عشرات الآلاف من الأشخاص لأسباب مختلفة خلال الشهور الماضية.

وذكرت الوزارة اليوم في بيان على منصة إكس للتواصل الاجتماعي أسباب قرارها موضحة أن تسع حالات من الحالات الجديدة لأشخاص يحملون جنسية أخرى، وهو ما لا يسمح به القانون الكويتي.

وأشارت إلى أن 199 حالة بسبب “التزوير” في أوراق الحصول على الجنسية بالإضافة إلى من اكتسبها معهم بطريق التبعية.

وشمل القرار أيضا سحب الجنسية من 1083 شخصا وفقا “للمصلحة العليا للبلاد”، ممن حصلوا على الجنسية وفقا لبند “الأعمال الجليلة” ومن اكتسبها معهم بالتبعة.

(رويترز)