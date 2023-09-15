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الكويت تسلم السفير العراقي مذكرة احتجاج بسبب إلغاء اتفاقية خور عبد الله

منذ 54 دقيقة

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الكويت: سلم مساعد وزير الخارجية الكويتي السفير أحمد عبد الرحمن البكر اليوم الجمعة ، السفير العراقي لدى الكويت ، المنهل الصافي مذكرة احتجاج دولة الكويت على ما ذكر في حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق حول الاتفاقية المبرمة بين حكومة الكويت والحكومة العراقية بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله ، والتي تم التصديق عليها من قبل البرلمان العراقي ومن قبل مجلس الأمة الكويتي والتي تم إيداعها لدى الأمم المتحدة .
وكانت المحكمة الاتحادية العراقية العليا ، أصدرت الأسبوع الماضي الحكم بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية خور عبد الله الخاصة بتنظيم الملاحة البحرية بمياه الخليج العربي بين العراق والكويت.
(د ب أ)

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