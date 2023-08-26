الكويت تشكر الدنمارك على تفاعلها مع مطالب “منع الإساءة للأديان والمعتقدات”

الكويت: أعرب وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، اليوم السبت، عن شكر بلاده وجميع الدول والمنظمات الإسلامية للحكومة الدنماركية على تفاعلها مع مطالب “منع الإساءة للاديان والمعتقدات”.

وقال الوزير الصباح في تصريح صحافي اليوم، إن وزير خارجية الدنمارك لارس راسموسن تواصل معه وأبلغه بأن حكومة الدنمارك عرضت قانون منع الإساءة للأديان والمعتقدات للمصادقة عليه بهدف منع جرائم التعدي على المصحف الشريف والرموز الدينية تحت ذريعة حرية التعبير والرأي.

واعتبر الصباح أن “هذه الخطوة إيجابية نحو الحد من جرائم حرق نسخ من المصحف الشريف والممارسات المستنكرة التي تشعل الضغينة والكراهية”.

وشدد على أهمية ضمان عدم تكرار مثل هذه الأفعال التي تتنافى مع كل المبادئ والقيم الأخلاقية والإنسانية وتهدد بشكل مباشر السلم والوئام الدوليين.

كما دعا الصباح بقية حكومات الدول التي شهدت جرائم حرق نسخ من المصحف الشريف بأن تحذو حذو الدنمارك وتسن تشريعات تمنع الإساءة إلى الأديان.

( د ب أ )