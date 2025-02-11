الكويت تطالب الشركات العالمية بفتح فروع فيها

الكويت – رويترز: قال رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد عبدالله الصباح أمس الثلاثاء في كلمة ألقاها في القمة العالمية للحكومات المنعقدة حاليا في دبي إن حكومته طلبت من الشركات العالمية فتح فروع لها في الكويت.
وقال في كلمته أمام القمة «تم التباحث مع الشركات الكبرى في الاقتصاد العالمي التي تساهم فيها دولة الكويت وحثها على تفعيل دورها بشكل أكبر في إحداث النهضة الاقتصادية المنشودة من خلال فتح فروع لها في دولة الكويت».
