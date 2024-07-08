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الكويت تطالب بمحاسبة إسرائيل على جرائمها وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني

8 - يوليو - 2024

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الكويت: أعربت الكويت عن إدانتها لقيام قوات الاحتلال الإسرائيلية بقصف مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في مخيم النصيرات في قطاع غزة، والذي أدى إلى سقوط عدد من الضحايا من النازحين الفلسطينيين الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان صحافي الإثنين، أن “استمرار استهداف مقرات الوكالة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي يعتبر دليلا صارخا على استخفاف هذه القوات بالأمم المتحدة ووكالاتها وقرارات مجلس الأمن”.

وجددت الوزارة مطالبات الكويت للمجتمع الدولي ومجلس الأمن بـ”إلزام الاحتلال الإسرائيلي لوقف سلسلة جرائم الحرب التي يرتكبها”، مشددة على أهمية محاسبة مرتكبي تلك “الجرائم” وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

(د ب أ)

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