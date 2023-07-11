الكويت تطبع 100 ألف نسخة من القرآن مترجمة للغة السويدية ونواب يطالبون باتخاذ إجراءات بسبب حرق المصحف- (تغريدات)

الدوحة ـ”القدس العربي”: أعلنت الكويت طباعة 100 ألف نسخة من القرآن الكريم مترجمة للغة السويدية، في رد على حادثة حرق المصحف الشريف التي تكررت في الدولة الاسكندنافية.

وكشفت المصادر الكويتية أن الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم، تعلن مباشرة طباعة 100 ألف نسخة من المصحف الشريف مترجمة للغة السويدية تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

وجاء القرار بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، بهدف تأكيد سماحة الدين الإسلامي ونشر القيم الإسلامية والتعايش بين البشر جميعًا.

الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم تعلن مباشرة طباعة 100 ألف نسخة من المصحف الشريف مترجمة للغة السويدية تنفيذا لتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراءhttps://t.co/ysFDgwC3Fu@QSAkuwait #كونا #الكويت pic.twitter.com/oziqI9oiUk — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) July 10, 2023

وبحسب المصادر الكويتية، تم التنسيق مع وزارة الخارجية الكويتية ليتم توزيع النسخ المترجمة في مملكة السويد.

وتأتي خطوة الكويت رداً على واقعة قيام المواطن العراقي المقيم في السويد سلوان موميكا (37 عامًا)، بتمزيق نسخة من المصحف وإضرام النار فيها عند مسجد ستوكهولم المركزي في 28 يونيو/ حزيران الماضي.

ويتجه مجلس الأمة الكويتي إلى مناقشة بند التعرض لمقدسات الدين الإسلامي وما قال إنه “العداء السافر” على حرق المصحف الشريف في السويد.

مجلس الامة ينتقل إلى مناقشة بند التعرض لمقدسات ديننا الإسلامي والعداء السافر على حرق المصحف الشريف في السويد@MajlesAlOmmah #كونا #الكويت — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) July 11, 2023



وكشف سعد السعيدي مدير مكتب الجزيرة في الكويت، أن عدد من أعضاء مجلس الأمة يطالبون بقطع العلاقات التجارية مع السويد.

#الكويت

عدد من أعضاء مجلس الأمة يطالبون بقطع العلاقات التجارية مع السويد التي سمحت لأحد النكرات بحرق القرآن الكريم ما شكل استفزازا للمسلمين ..#حرق_المصحف_الشريف — سعد السعيدي (@salsaeedi) July 11, 2023

وأدت خطوة حرق نسخة من القرآن الكريمة، إلى صدور بيانات استنكار وتسليم مذكرات احتجاج عدة من جانب دول إسلامية للسويد.