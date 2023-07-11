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الكويت تطبع 100 ألف نسخة من القرآن مترجمة للغة السويدية ونواب يطالبون باتخاذ إجراءات بسبب حرق المصحف- (تغريدات)

منذ 48 دقيقة

سليمان حاج إبراهيم
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الدوحة ـ”القدس العربي”: أعلنت الكويت طباعة 100 ألف نسخة من القرآن الكريم مترجمة للغة السويدية، في رد على حادثة حرق المصحف الشريف التي تكررت في الدولة الاسكندنافية.
وكشفت المصادر الكويتية أن الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم، تعلن مباشرة طباعة 100 ألف نسخة من المصحف الشريف مترجمة للغة السويدية تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.
وجاء القرار بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، بهدف تأكيد سماحة الدين الإسلامي ونشر القيم الإسلامية والتعايش بين البشر جميعًا.

وبحسب المصادر الكويتية، تم التنسيق مع وزارة الخارجية الكويتية ليتم توزيع النسخ المترجمة في مملكة السويد.
وتأتي خطوة الكويت رداً على واقعة قيام المواطن العراقي المقيم في السويد سلوان موميكا (37 عامًا)، بتمزيق نسخة من المصحف وإضرام النار فيها عند مسجد ستوكهولم المركزي في 28 يونيو/ حزيران الماضي.
ويتجه مجلس الأمة الكويتي إلى مناقشة بند التعرض لمقدسات الدين الإسلامي وما قال إنه “العداء السافر” على حرق المصحف الشريف في السويد.


وكشف سعد السعيدي مدير مكتب الجزيرة في الكويت، أن عدد من أعضاء مجلس الأمة يطالبون بقطع العلاقات التجارية مع السويد.

وأدت خطوة حرق نسخة من القرآن الكريمة، إلى صدور بيانات استنكار وتسليم مذكرات احتجاج عدة من جانب دول إسلامية للسويد.

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