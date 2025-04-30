الكويت تطلق سراح 10 محتجزين أمريكيين

واشنطن: قال مسؤولون أمريكيون إن الكويت أطلقت سراح 10 محتجزين أمريكيين إضافيين، ليصل بذلك عدد من من أفرجت عنهم منذ مارس/آذار الماضي إلى أكثر من 20 سجينا أمريكيا.

وبشكل إجمالي، يشكل عفو الكويت عن 23 أمريكيا منذ شهر مارس/آذار الماضي، والذي جاء كبادرة حسن نية من حليف للولايات المتحدة، أكبر عملية إطلاق سراح لمواطنين أمريكيين بواسطة دولة أجنبية واحدة منذ سنوات.

وكان من بين السجناء متعاقدون عسكريون ومحاربون قدامى تم اعتقالهم بتهم تتعلق بالمخدرات وغيرها من الجرائم في دولة الكويت.

وقد تم إطلاق سراح 10 سجناء في 12 مارس/آذار، بعد أسابيع من زيارة قام بها آدم بوهلر، مبعوث إدارة الرئيس دونالد ترامب لشؤون الرهائن.

(أ ب)