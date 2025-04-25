الكويت تكرم الفنانة الراحلة ذكرى بمشاركة نجوم من الدول العربية

الكويت – «القدس العربي» : احتضنت دار الأوبرا الكويتية، مساء الخميس، واحدة من أرقى الليالي الفنية التي احتفت بصوت المطربة التونسية الراحلة ذكرى، الذي لا يزال يسكن وجدان الملايين من عشاق الطرب العربي الأصيل رغم سنوات على وفاتها.

واقيم هذا الحدث على خشبة المسرح الوطني لدولة الكويت في إطار مبادرة فنية رفيعة لتكريم رموز الغناء العربي، وعرفت الأمسية مشاركة نخبة من الفنانين؛ من بينهم الفنان رضوان الأسمر والمطربة إيمان الشميطي اللذان يمثلان المغرب في هذا الحدث الفني الكبير، إضافة إلى السورية رولان.

وأطرب المشاركون الجمهور، تحت قيادة المايسترو أيوب خضر وفرقته الموسيقية، واستحضر الحفل باقة من أجمل أغاني الراحلة ذكرى، بتوزيعات موسيقية كلاسيكية تبقي الأصل وتجدد الروح.

وأعادت السهرة إلى الأذهان مجد الزمن الذهبي للأغنية العربية.