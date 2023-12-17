سياسة | عربي | الخليج العربي

الكويت تودع أميرها الراحل الشيخ نواف الأحمد- (فيديوهات)

منذ 6 دقائق

حجم الخط
0

الكويت: ودّعت الكويت اليوم الأحد، أميرها الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح، الذي وافته المنية أمس، حيث ووري جثمانه الثرى بعد مسيرة استمرت ستة عقود في العمل العام، انصب تركيزه فيها على القضايا الداخلية بشكل أساسي.

وأدى أمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح (83 عاما) صلاة الجنازة على الفقيد في مسجد بلال بن رباح بمنطقة الصِدّيق، مع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، ورئيس الوزراء الأسبق الشيخ ناصر المحمد الصباح، وجمع من المواطنين وأبناء الأسرة الحاكمة، وشوهد حاكم الكويت الجديد وهو يذرف الدموع أثناء الصلاة.

وتولى الشيخ نواف الأحمد الحكم فترة زادت قليلا عن ثلاث سنوات،عانى فيها من متاعب صحية جمة، وهي بكل حال مدة قصيرة نسبيا، إذ استمر سلفه الشيخ صباح الأحمد الصباح في الحكم نحو 14 عاما.

ونقل جثمان الفقيد ملفوفا بعلم الكويت في مراسم خاصة نقلها التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة، إلى مقبرة الصليبخات، حيث ووري الثرى.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرًا للكويت بعد وفاة الأمير نواف- (صور)
منذ 14 ساعة
ولي العهد الكويتي: بلادنا تعيش ديمقراطية فريدة بين الحاكم وشعبه
18 - أكتوبر - 2022
في أول زيارة خارجية.. ولي عهد الكويت يبحث في الرياض التطورات الإقليمية
1 - يونيو - 2021
قادة دول الخليج يهنئون ولي عهد الكويت الجديد
8 - أكتوبر - 2020

اشترك في قائمتنا البريدية