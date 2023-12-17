الكويت تودع أميرها الراحل الشيخ نواف الأحمد- (فيديوهات)

الكويت: ودّعت الكويت اليوم الأحد، أميرها الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح، الذي وافته المنية أمس، حيث ووري جثمانه الثرى بعد مسيرة استمرت ستة عقود في العمل العام، انصب تركيزه فيها على القضايا الداخلية بشكل أساسي.

وأدى أمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح (83 عاما) صلاة الجنازة على الفقيد في مسجد بلال بن رباح بمنطقة الصِدّيق، مع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، ورئيس الوزراء الأسبق الشيخ ناصر المحمد الصباح، وجمع من المواطنين وأبناء الأسرة الحاكمة، وشوهد حاكم الكويت الجديد وهو يذرف الدموع أثناء الصلاة.

اللهم أنه قد عفا .. فأعفو عنه .

• أبناء الأسرة الحاكمة يتقدمهم سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد «حفظه الله ورعاه» يشيعون جثمان أمير العفو وفقيد الكويت الشيخ نواف الأحمد في مقبرة الصليبخات. pic.twitter.com/Nup1KdqyY6 — المجلس (@Almajlliss) December 17, 2023

وتولى الشيخ نواف الأحمد الحكم فترة زادت قليلا عن ثلاث سنوات،عانى فيها من متاعب صحية جمة، وهي بكل حال مدة قصيرة نسبيا، إذ استمر سلفه الشيخ صباح الأحمد الصباح في الحكم نحو 14 عاما.

ونقل جثمان الفقيد ملفوفا بعلم الكويت في مراسم خاصة نقلها التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة، إلى مقبرة الصليبخات، حيث ووري الثرى.

حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه يتقدم صفوف المصلين لأداء صلاة الجنازة على جثمان المغفور له بإذن الله تعالى أمير البلاد الراحل#الكويت #الشيخ_نواف_الاحمد_الصباح#وزارة_الإعلام_الكويت pic.twitter.com/841VNl4XeN — MOI – وزارة الإعلام (@MOInformation) December 17, 2023

جثمان أمير البلاد الراحل المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يوارى الثرى #الكويت#الشيخ_نواف_الاحمد_الصباح#وزارة_الإعلام_الكويت pic.twitter.com/l4Ci93zF2c — MOI – وزارة الإعلام (@MOInformation) December 17, 2023

(رويترز)