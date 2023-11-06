الكويت: دعوة قصف غزة بالنووي “غطرسة ووحشية” لم يسبق لها مثيل

الكويت: أعربت دولة الكويت، مساء الأحد، عن إدانتها الشديدة لتصريحات أحد وزراء الاحتلال الإسرائيلي التي يدعو خلالها إلى إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، على منصة “إكس” إن “هذه التصريحات تدل بما لا يدع مجالاً للشك أن الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه على الشعب الفلسطيني والمدنيين قد تمادى إلى مرحلة خطيرة وغطرسته وصلت إلى درجة من الوحشية لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية”.

وجددت الخارجية “مناشدة دولة الكويت للمجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إيقاف جرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعب فلسطين الشقيق”.

والأحد، أدلى وزير التراث ‎الإسرائيلي عميحاي إلياهو بتصريحات عنصرية دعا خلالها إلى إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة.

وردا على سؤال في مقابلة مع راديو “كول بيراما” (محلي) عما إذا كان ينبغي قصف غزة بقنبلة نووية، أجاب إلياهو الذي ينتمي إلى حزب “عوتسما يهوديت” اليميني المتطرف بزعامة إيتمار بن غفير “هذا أحد الاحتمالات”، وفقا لصحيفة إسرائيل اليوم.

وأضاف “عليهم (حركة حماس) أن يستجدوا لإعادة المختطفين، ماذا يعني ذلك؟ في الحرب يُدفع الثمن، لماذا حياة المختطفين أغلى من حياة الجنود؟”

وقال “أطمح أن نعود إلى إقامة المستوطنات اليهودية في قطاع غزة ونذهب إلى هناك بكل فخر”.

أما عن المواطنين الفلسطينيين، فقال الوزير “فليذهبوا إلى أيرلندا أو الصحارى، وليتولى الوحوش في غزة مهمة الحل بأنفسهم”.

(الأناضول)