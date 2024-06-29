الكويت: لا إصابات أو تأثير على عمليات التصدير جراء حريق في مصفاة الزور- (فيديو)

الكويت: أعلن المتحدث الرسمي للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة “كيبك” علي العجمي عن وقوع حريق محدود في إحدى مناطق التخزين التابعة لمصفاة الزور، وذلك بعيدا عن وحدات المصفاة.

وقال العجمي، في تصريح صحافي السبت، إن فرق الإطفاء تعكف حاليا على احتواء الحريق، مؤكدا على عدم وقوع أي إصابات أو تأثير على عمليات التكرير والتصدير.

#الإطفاء تتعامل مع حريق بإحدى مناطق تخزين تابعة لـ #مصفاة_الزور • المتحدث الرسمي للبترولية المتكاملة: لا إصابات أو تأثير على عمليات التكرير والتصدير pic.twitter.com/ZW0JGm2qDG — STS_الإخبارية (@STSnews_net) June 29, 2024

(د ب أ)