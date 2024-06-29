اقتصاد | طاقة

الكويت: لا إصابات أو تأثير على عمليات التصدير جراء حريق في مصفاة الزور- (فيديو)

29 - يونيو - 2024

صورة للحريق متداولة عبر مواقع التواصل

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الكويت: أعلن المتحدث الرسمي للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة “كيبك” علي العجمي عن وقوع حريق محدود في إحدى مناطق التخزين التابعة لمصفاة الزور، وذلك بعيدا عن وحدات المصفاة.

وقال العجمي، في تصريح صحافي السبت، إن فرق الإطفاء تعكف حاليا على احتواء الحريق، مؤكدا على عدم وقوع أي إصابات أو تأثير على عمليات التكرير والتصدير.

(د ب أ)

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