الكويت يعبر الوحدات الأردني ويتصدر مجموعته بكأس الاتحاد الآسيوي- (فيديو)

الكويت: تصدر نادي الكويت ترتيب المجموعة الثانية لكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بفوزه على ضيفه الوحدات الأردني 2/ 1 اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من البطولة القارية.
وتقدم الكويت بهدف عن طريق التونسي طه ياسين الخنيسي في الدقيقة 42 ثم تعادل مهند أبو طه للوحدات في الدقيقة 52 لكن الخنيسي تقمص دور البطولة وسجل الهدف الثاني له ولأصحاب الأرض في الدقيقة 75.
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#كأس_الإتحاد_الاسيوي
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هدف ياسين الخنيسي الأول في مرمى الوحدات 0/1 ⚽️
.#نادي_الكويت#kuwaitclub pic.twitter.com/2HypCbk3nb
— نادي الكويت الرياضي (@kuwaitclub) October 3, 2023
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#كأس_الإتحاد_الاسيوي
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هدف ياسين الخنيسي الثاني في مرمى الوحدات 1/2 ⚽️
.#نادي_الكويت#kuwaitclub pic.twitter.com/mZbqU78d0j
— نادي الكويت الرياضي (@kuwaitclub) October 3, 2023
ورفع الكويت رصيده إلى أربع نقاط في الصدارة بفارق نقطة واحدة عن الوحدات الوصيف، فيما جاء الكهرباء العراقي في المركز الثالث ويتذيل أهلي حلب السوري الترتيب بدون رصيد.
(د ب أ)