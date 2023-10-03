الكويت يعبر الوحدات الأردني ويتصدر مجموعته بكأس الاتحاد الآسيوي- (فيديو)

الكويت: تصدر نادي الكويت ترتيب المجموعة الثانية لكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بفوزه على ضيفه الوحدات الأردني 2/ 1 اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من البطولة القارية.

وتقدم الكويت بهدف عن طريق التونسي طه ياسين الخنيسي في الدقيقة 42 ثم تعادل مهند أبو طه للوحدات في الدقيقة 52 لكن الخنيسي تقمص دور البطولة وسجل الهدف الثاني له ولأصحاب الأرض في الدقيقة 75.

ورفع الكويت رصيده إلى أربع نقاط في الصدارة بفارق نقطة واحدة عن الوحدات الوصيف، فيما جاء الكهرباء العراقي في المركز الثالث ويتذيل أهلي حلب السوري الترتيب بدون رصيد.

(د ب أ)