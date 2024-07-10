اللاجئون في مصر: حملات تطالب بطردهم وعشرات آلاف السودانيين يواجهون شبح الترحيل

القاهرة ـ «القدس العربي»: تتصاعد مخاوف اللاجئين في مصر من خطر الترحيل إلى بلادهم، خاصة السودانيين الفارين من نيران الحرب الأهلية في بلادهم، في ظل تصاعد الحملات التي تطالب بطردهم، وبعد إعلان مجلس الوزراء منح مهلة أخيرة لكافة الأجانب المقيمين على الأراضي المصرية، لتوفيق أوضاعهم وتقنينها في البلاد، تنتهي في 30 سبتمبر/ أيلول المقبل على أن يتم خلالها إيقاف جميع الخدمات المقدمة من تلك الجهات، لحين إحضار بطاقة الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات، بعد تمديد المهلة التي انتهت في 30 يونيو/ حزيران الماضي.

وطالبت الحكومة الأجانب والوافدين، بضرورة التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم وتجديد إقاماتهم والحصول على كارت الإقامة الذكي، لضمان الاستفادة من كافة الخدمات الحكومية المقدمة إليهم.

كما دعت، الأجانب المعفيين من سداد رسوم الإقامة، إلى التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم والحصول على بطاقة الإعفاء.

ووفق تقديرات حكومية ودولية، فإن أعداد اللاجئين والأجانب المقيمين على أراضيها تتعدى 9 ملايين أجنبي، من نحو 133 دولة.

وأصبحت الجنسية السودانية هي الأكثر عدداً من بين اللاجئين، يليها الجنسية السورية، تليها أعداد أقل من جنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا، واليمن، والصومال، والعراق، وأخيرا من غزة.

ويجد الكثير من السودانيين أنفسهم تحت خطر الإعادة إلى الجحيم الذي واجهوا الكثير من الأهوال للفرار منه بالفعل.

واستقبل معبر أرقين الحدودي في وادي حلفا في الولاية الشمالية، في 13 يونيو/ حزيران 2024، 721 من المرحلين السودانيين من مصر، بدعوى مخالفتهم الدخول بالطرق غير النظامية من السودان إلى مصر، وهم عشرات الأسر، من بينهم كبار سن وأطفال، إلى جانب شريحة من الشباب.

وتتصاعد حملات المطالبة بترحيل اللاجئين، خاصة السودانيين، في كل مرة يحاول فيها مسؤولون مصريون تبرير الأزمة الاقتصادية التي تشهدها بلادهم باستقبال ملايين اللاجئين، وهو الأمر الذي ردده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس وزرائه مصطفي مدبولي أكثر من مرة، موضحين أن اقتصاد البلد يتكلف حوالي 10 مليارات دولار سنويا.

المخاوف التي يواجهها اللاجئون، دفعت «المركز المصري للدراسات الاجتماعية والاقتصادية» للتحذير من الترحيل القسري للاجئين وملتمسي اللجوء يعرضهم لمصير مخيف، حيث يدفع بهم للعودة إلى مناطق تشهد صراعات مسلحة وتشكل تهديدات جدية لحياتهم، ما يزيد من احتمالية تعرضهم للاضطهاد، والتعذيب، أو حتى الموت، كما من شأنه تعريض الفئات الأضعف كالنساء والأطفال لمخاطر إضافية، مثل الاتجار بالبشر والاستغلال، وهو ما يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.

وأكدت المؤسسة في تقرير حمل عنوان «أزمة ملتمسي اللجوء في مصر، تنصل من المسؤولية الإنسانية وإخفاق أممي» أن عشرات الآلاف من السودانيين ـ الفئة الأكبر من اللاجئين وطالبي اللجوء ـ الفارين من أهوال الحرب الأهلية يواجهون تحديات جسيمة عند محاولتهم دخول مصر، بما في ذلك الاضطرار للوقوف في طوابير انتظار طويلة على الحدود، في ظروف غير صحية ونقص في المأوى والأدوية والاحتياجات الأساسية، وسط تأخيرات حادة في معالجة قضية التأشيرات بسبب إغلاق عدد من السفارات ومكاتب الهجرة مقراتها، فضلا عن فقدان آخرين جوازاتهم وبطاقات هوياتهم، أو انتهاء صلاحيتها.

قضية التأشيرات

ووفق المؤسسة، على الرغم من زيادة الحكومة المصرية عدد الموظفين للتعامل مع طالبي الدخول وتمديد ساعات الخدمة، إلا أنه لا تزال هناك إشكالية كبيرة في التعامل مع قضية التأشيرات، في ظل تزايد الأعداد يوما بعد الآخر، ما يضطر الكثيرين لمحاولة الدخول بالطرق غير النظامية، حيث تشمل الموجات الأولى للنازحين في الأغلب الفئات الأكثر حظوظا وقدرة، إلا أن الموجات التالية تمتد ليشمل أغلبها الفئات الأضعف الذين لا يملك بعضهم ثمن تذكرة الحافلة، مع اتساع رقعة الصراعات والتهديدات على حياتهم.

المساعدات الضرورية

يزيد بطء عملية تحديد مفوضية اللاجئين أوضاع المتقدمين، إحباط الكثير من ملتمسي اللجوء، حيث قد يستغرق الأمر شهورا، وفق المؤسسة التي أضافت أنه، حتى بمجرد الحصول على بطاقة طالب اللجوء «البطاقة الصفراء» التي تعد تصريح إقامة قابل للتجديد للحماية من الاحتجاز والترحيل، فإن تحديد موعد المرحلة التالية يستغرق وقتا طويلا قد يصل إلى عامين للحصول على البطاقة الزرقاء، وتحديد وضع اللاجئ، وعملية اللجوء بشكل عام، في الوقت الذي لا يتم إعطاء المتقدمين المرفوضين مبررات محددة لعدم قبولهم.

تقرير حقوقي ينتقد أداء المفوضية… ويطالب بتمديد مهلة توفيق الأوضاع

وتابع التقرير: يتزامن ذلك مع شكاوى عدد من ملتمسي اللجوء من صعوبة التواصل مع موظفي المفوضية، التي تشكوا، وغيرها من المنظمات غير الحكومية المعنية بدعم اللاجئين، من إشكاليات نقص التمويل اللازم لتوفير المساعدات الضرورية والعاجلة للاجئين وملتمسي اللجوء، وعلى رأسها السكن والغذاء والصحة والتعليم، فضلا عن الدعم النفسي والاجتماعي.

ووفق التقرير، مفوضية اللاجئين في مصر تمتلك مكتبين فقط، أحدهما في القاهرة الكبرى، والآخر مخصص للإسكندرية ومحافظات الوجه البحري، فضلا عن آخر في منطقة الزمالك مخصص حصرا لللاجئين السوريين، وأن نقص عدد الموظفين المسؤولين عن تسجيل ملتمسي اللجوء لا يمكن عمليا من استيعاب أعداد المتقدمين بالطرق البيروقراطية التقليدية، ما يتطلب ضرورة إيجاد آليات مرنة للتعامل مع ملفاتهم بشكل عاجل، خاصة أن الأمر يتوقف عليه مصير عشرات الآلاف من ملتمسي اللجوء المهددين بالترحيل مع انتهاء المدة الأخيرة التي حددتها الحكومة لتوفيق أوضاعهم.

وطالب التقرير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في جنيف، ومكتبها في القاهرة، بمعالجة عراقيل تسجيل ملتمسي اللجوء، سواء بزيادة أعداد موظفيها المتعاملين مع ملفات المتقدمين، وإسباغ الحماية المؤقتة على السودانيين في مصر، على غرار ما حدث في وقت سابق مع ملتمسي اللجوء من سوريا والعراق، مع ما يستلزمه ذلك من آثار أبرزها توفير الدعم اللازم لتوفير حياة كريمة لهم.

تأشيرات سياحة

مع استمرار عراقيل التسجيل وقلة عدد موظفي المفوضية المنوطين بالتعامل مع ملفات ملتمسي اللجوء، يضطر الكثيرون، من الفئات الأكثر ضعفا، إلى البقاء كزوار بتأشيرات سياحة تجدد دوريا، ما يحرمهم من حقوقهم المكفولة لهم بموجب القوانين والمعاهدات الدولية، وهو ما أكده عدد من ملتمسي اللجوء في شهادات للمركز المصري.

الأمر الذي يدفع السلطات، وفق المركز ذاته، لإدراجهم في فئة المقيمين وليس اللاجئين أو النازحين أو المهاجرين المقيمين لأسباب إنسانية، الأمر الذي يتطلب تنسيقا من السلطات المختصة ومفوضية اللاجئين، لضمان منح الحماية المفروضة لموفقي أوضاعهم بأشكال مختلفة، يفهم منها أنهم مقيمين وليسوا لاجئين، نظرا لاستحالة تسجيلهم بالطرق المعلن عنها.

ولفت المركز في تقريره، إلى أنه مع تأكيد جهات إنفاذ القانون المصرية التزامها بالإطار القانوني والتشريعي في تعاملها مع ملف اللاجئين، تتولد الحاجة إلى تيسيرات حقيقية وعاجلة وممتدة بشأن إجراءات تسجيلهم وتقنين أوضاعهم، مع تخفيف أو إلغاء متطلبات دخولهم أو إقامتهم، تخفيفا من حدة المعاناة الإنسانية التي يواجهونها بالفعل، بدلا من اللجوء إلى الترحيل كخيار أول في التعامل مع الملف.

وواصل: نظرا لصعوبة تسجيل أعداد غير موفقي الأوضاع في مصر حتى نهاية الفترة التي حددتها الحكومة نظرا لضيق الوقت وزيادة أعدادهم، فضلا عن دورة التسجيل وتقنين الوضع، يناشد المركز المصري السلطات المختصة تمديد المهلة بما يسمح استيعاب أعداد جميع ملتمسي اللجوء.

وذكر أن التزامات الحكومة تجاه اللاجئين واضحة ومعترف بها على جميع المستويات، سواء على مستوى المعاهدات الدولية أو الدستور والقانون المصريين، أو أحكام القضاء المصري، حيث سبق للمركز الحصول على أول حكم من نوعه في شأن حماية اللاجئين، حيث أصدرت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة بتاريخ تموز/يوليو 2010، حكما بوقف تنفيذ قرار ترحيل لاجئ سوداني إلى بلده، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إطلاق سراحه من سجن الترحيلات، واستمرار لجوئه إلى مصر، لمخالفة القرار الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية اللاجئين.

وطالب، بضرورة التعاون الوثيق بين السلطات المصرية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والجهات المانحة الدولية لضمان حماية حقوق اللاجئين وتحسين ظروفهم المعيشية، بما يعزز من القدرة على التعامل مع التحديات المتزايدة الناجمة عن تدفقهم وضمان توفير الدعم اللازم لهم أو توفير حلول بديلة.

توصيات

وقدم المركز عددا من التوصيات العاجلة بشأن تعزيز حماية وحقوق اللاجئين في مصر، منها تحسين إجراءات تقنين أوضاع اللاجئين، من خلال تمديد المهلة الزمنية لتوفيق أوضاع اللاجئين، وتبسيط الإجراءات اللازمة للحصول على بطاقة الإقامة الذكية، وتحديث قاعدة بيانات اللاجئين بشكل دوري لضمان دقة المعلومات وسرعة الوصول إليها، ومنح ملتمسي اللجوء السودانيين صفة اللاجئ الظاهري/ البديهي أو الحماية المؤقتة وما يترتب على ذلك من آثار

كما أكد على ضرورة التزام الجهات الأممية والدولية المانحة بمسؤولياتها من خلال، زيادة التمويل المخصص للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لتسريع تصفية الحالات المتراكمة، وتوفير الحماية اللازمة للوافدين الجدد، وتقديم الدعم اللازم لمصر لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها في استضافة اللاجئين وتحسين ظروف إقامتهم، لاسيما في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد.

ودعا، السلطات المصرية، إلى التحلي بالتزاماتها الدولية والإنسانية، خاصة تلك المنصوص عليها في اتفاقية جنيف لعام 1951، التي تتضمن عدم الإعادة القسرية للاجئين، وضمان حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء القانونية، بما في ذلك الحق في الاستئناف ضد قرارات الترحيل، والإعلان عن آليات لحماية حقوق اللاجئين ومنع انتهاكها.

يذكر أن عام 2004، شهد توقيع مصر والسودان اتفاقية الحريات الأربع، التي تضمن الحرية المتبادلة في التنقل والإقامة دون تصريح والعمل وملكية العقارات لمواطنيهما، وعدم حاجتهم إلى تأشيرات للدخول والخروج من البلدين، قبل أن يتم وقف تنفيذها مؤخرا مع تزايد موجة النزوح إلى مصر، في الوقت الذي تزداد الحاجة إلى إعادة تفعيلها مراعاة للعلاقات التاريخية بين البلدين.