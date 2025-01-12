اللبناني حبيب يدخل التاريخ في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

ملبورن: دخل اللبناني هادي حبيب التاريخ من أوسع أبوابه بتأهله إلى الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى للموسم الحالي.

وبعد تفوقه على منافسيه خلال تصفيات البطولة، نجح حبيب اليوم الأحد في الفوز على الصيني بو يونشاوكيتي بثلاث مجموعات متتالية بنتيجة 7 / 6 و6 /4 و7/ 6 في الدور الأول.

وبات حبيب أول لاعب لبناني يشارك في بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى قبل أن يصعد للدور الثاني بفوزه على يونشاوكيتي، الذي بلغ المربع الذهبي لبطولة بكين العام الماضي ودور الثمانية لبطولة ميتز.

(د ب أ)