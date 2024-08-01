اللجنة الأولمبية الدولية حزينة لإساءات تتعرض لها الجزائرية إيمان خليف- (تدوينة)

باريس: أعربت اللجنة الأولمبية الدولية عن حزنها لما سمته “الإساءات” التي تتعرض لها الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، مؤكدة أن إقصائها في وقت سابق من قبل الاتحاد الدولي للملاكمة كان “قرارا تعسفيا”.

وجاء في بيان للجنة الأولمبية الدولية يوم الخميس:”لقد رأينا معلومات مضللة في تقارير تتعلق برياضيتين (الجزائرية إيمان خليف والتايوانية لين يو تينج) تتنافسان في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، وتتنافس كلتا الرياضيتين في مسابقات الملاكمة الدولية في فئة السيدات لسنوات عديدة، بما في ذلك دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020، وبطولات العالم المنظمة من قبل الاتحاد الدولي للملاكمة.

وأضاف ذات المصدر:”كانت هاتان الرياضيتان ضحيتين لقرار مفاجئ وتعسفي من قبل الاتحاد الدولي للملاكمة. قرب نهاية بطولة العالم للاتحاد الدولي للملاكمة في عام 2023، وتم استبعادهما فجأة دون أي إجراءات قانونية”.

وتابع:”أن العدوان الحالي على هاتين الرياضيتين يرتكز بالكامل على هذا القرار التعسفي، الذي تم اتخاذه دون أي إجراء سليم، خاصة وأن هاتين الرياضيتين شاركتا في مسابقات عالية المستوى لسنوات عديدة، وهذا النهج يتعارض مع الحكم الرشيد.

ويجب عدم تغيير قواعد الأهلية أثناء المنافسة المستمرة، ويجب أن تتبع أي تغييرات في القواعد العمليات المناسبة ويجب أن تستند إلى أدلة علمية”.

وأكدت اللجنة الأولمبية الدولية أن جميع الرياضيين المشاركين في بطولة الملاكمة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 “يلتزمون بقواعد الأهلية والدخول في المنافسة، بالإضافة إلى جميع اللوائح الطبية المعمول بها والتي وضعتها وحدة الملاكمة في دورة باريس 2024 (بي بي يو). كما هو الحال مع مسابقات الملاكمة الأولمبية السابقة، يعتمد جنس الرياضيين وأعمارهم على جوازات سفرهم”.

وأوضحت أنه يجري تطبيق هذه القواعد أيضا خلال فترة التأهيل، بما في ذلك دورات الملاكمة لدورة الألعاب الأوروبية 2023، والألعاب الآسيوية، وألعاب عموم أمريكا، وألعاب المحيط الهادي، وبطولة التصفيات الأفريقية لعام 2023 في داكار (السنغال) والبطولتين التأهيليتين العالميتين اللتين أقيمتا في بوستو أرسيزيو ( إيطاليا)، وبانكوك (تايلند) في عام 2024، والتي ضمت ما مجموعه 1471 ملاكما مختلفا من 172 لجنة أولمبية وطنية، وفريق الملاكمة للاجئين ورياضيين محايدين فرديين، وتضمنت أكثر من 2000 مباراة تأهيلية.

يذكر أن تقارير إعلامية كانت شككت في صحة مشاركة خليف ويو تينج بدعوى فشلهما في اختبار ” تحديد الجنس”.

وتأهلت خليف، يوم الخميس، لربع نهائي وزن أقل من 66 كيلوغرام لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، عقب انسحاب منافستها الإيطالية انجيلا كاريني بعد 46 ثانية من بداية المنازلة.

(د ب أ)