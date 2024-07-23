اللجنة الأولمبية الفلسطينية تطالب باستبعاد إسرائيل من أولمبياد باريس

ملصقات في باريس تقول لا أولمبياد لإسرائيل- رويترز/بينوا

باريس: طالبت اللجنة الأولمبية الفلسطينية باستبعاد إسرائيل بشكل فوري من أولمبياد باريس المقبلة، بسبب الحرب الجارية في غزة.

ونشرت اللجنة الأولمبية الفلسطينية رسالة موجهة إلى توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، على وسائل التواصل الاجتماعي، في وقت متأخر من أمس الإثنين، حيث اتهمت فيها إسرائيل “باستمرار الانتهاكات الممنهجة للميثاق الأولمبي” من قبل الهيئات الرياضية الإسرائيلية وأعضائها.

وذكرت اللجنة الأولمبية الفلسطينية أن إسرائيل تنتهك الهدنة الأولمبية، من خلال قصف أهداف في غزة، وأن 400 رياضي فلسطيني لقوا حتفهم منذ بدء الأعمال العدائية، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

تشارك إسرائيل في #أولمبياد_باريس 2024، الذي ينطلق يوم الجمعة المقبل، على الرغم من كلّ الحملات التي تدعو إلى مقاطعتها ومنعها من المشاركة بفعل جرائم الحرب و #الإبادة المستمرّة ضدّ الفلسطينيّين. pic.twitter.com/1NnnMLe4pb — Megaphone (@megaphone_news) July 22, 2024

الخطاب موجه أيضاً للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ورئيسه جياني إنفانتينو. حيث إن المنتخب الإسرائيلي للرجال سيشارك في أولمبياد باريس.

وقال باخ من قبل إن مشاركة إسرائيل في أولمبياد باريس، التي تفتتح يوم الجمعة المقبل، ليست في خطر. وذكرت السلطات الفرنسية إن الوفد الإسرائيلي سيتم حمايته على مدار الساعة.

وطالب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم باستبعاد إسرائيل، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية لفيفا (كونغرس)، الأخير، وتم تأجيل اتخاذ القرار.

أولمبياد باريس 2024.

حرموا روسيا من المشاركة و استقبالوا إسرائيل

ثم يقولوا ان الغرب يقود البشرية الى عالم حر

JO de Paris 2024.

Ils ont empêché la Russie de participer et ils ont accueilli Israël

Puis, ils disent que l’Occident mène l’humanité vers un monde libre#JeuxOlympiques pic.twitter.com/bM6nrjj0n4 — ZARA | ALMA 𖣂 (@zara_almaa) July 22, 2024

(د ب أ)