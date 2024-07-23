سياسة | دولي

اللجنة الأولمبية الفلسطينية تطالب باستبعاد إسرائيل من أولمبياد باريس

23 - يوليو - 2024

ملصقات في باريس تقول لا أولمبياد لإسرائيل- رويترز/بينوا

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باريس: طالبت اللجنة الأولمبية الفلسطينية باستبعاد إسرائيل بشكل فوري من أولمبياد باريس المقبلة، بسبب الحرب الجارية في غزة.

ونشرت اللجنة الأولمبية الفلسطينية رسالة موجهة إلى توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، على وسائل التواصل الاجتماعي، في وقت متأخر من أمس الإثنين، حيث اتهمت فيها إسرائيل “باستمرار الانتهاكات الممنهجة للميثاق الأولمبي” من قبل الهيئات الرياضية الإسرائيلية وأعضائها.

وذكرت اللجنة الأولمبية الفلسطينية أن إسرائيل تنتهك الهدنة الأولمبية، من خلال قصف أهداف في غزة، وأن 400 رياضي فلسطيني لقوا حتفهم منذ بدء الأعمال العدائية، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

الخطاب موجه أيضاً للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ورئيسه جياني إنفانتينو. حيث إن المنتخب الإسرائيلي للرجال سيشارك في أولمبياد باريس.

وقال باخ من قبل إن مشاركة إسرائيل في أولمبياد باريس، التي تفتتح يوم الجمعة المقبل، ليست في خطر. وذكرت السلطات الفرنسية إن الوفد الإسرائيلي سيتم حمايته على مدار الساعة.

وطالب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم باستبعاد إسرائيل، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية لفيفا (كونغرس)، الأخير، وتم تأجيل اتخاذ القرار.

(د ب أ)

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  1. يقول ابن آكسيل:
    يوليو 23, 2024 الساعة 4:57 م

    و كما هو معلوم بالضرورة فان ماكرون لا يقرر تحت تأثير العاطفة ………! هههها

    رد

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