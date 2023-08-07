اللجنة الدولية لصيد الحيتان تحذر من انقراض “خنزير البحر” ما لم تتغير طرق الصيد بصورة عاجلة

مكسيكو سيتي: حذرت اللجنة الدولية لصيد الحيتان من احتمالية انقراض الـ “فاكويتا” (أو ما يسمى بخنزير البحر)، وهو أحد أكثر الحيوانات المهددة بالانقراض في العالم، ما لم يتم تغيير طرق الصيد بصورة عاجلة.

وأصدرت اللجنة العلمية التابعة للجنة الدولية لصيد الحيتان، أول إنذار لها بشأن انقراض الفاكويتا على الإطلاق، الاثنين، محذرة من أن أعداد الفاكويتا، التي تعيش في خليج كاليفورنيا بالمكسيك فقط، ربما تكون قد انخفضت في الوقت الحالي إلى أقل من 10.

وقالت اللجنة العلمية في بيان إنه “على الرغم من إطلاق التحذيرات المتكررة على مدار ما يقرب من 30 عاما، يقترب حيوان الفاكويتا من حافة الانقراض بسبب تشابك الشباك الخيشومية”.

وأوضحت اللجنة العلمية أنه “على الرغم من العدد القليل جدا من حيوانات خنزير البحر التي لازالت باقية على قيد الحياة، فإن فرض حظر على استخدام الشباك الخيشومية في موطنها الأساسي بنسبة 100%، مازال يمنح حيوان الفاكويتا الصغير ولكن القادر على التحمل، فرصة للتعافي”.

جدير بالذكر أن الشباك الخيشومية، وهي تلك التي يتم إسقاطها بصورة عمودية لاصطياد الأسماك من خياشيمها، تتسبب في قتل الفاكويتا لصيدها بشكل عرضي وغير مستهدف.

(د ب أ)