اللجنة الدولية للصليب الأحمر تنفي ضلوعها في عملية إعادة إسرائيل لجثامين فلسطينيين إلى غزة- (فيديو)

القدس: نفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الجمعة أن تكون قد أدت أي دور في إعادة إسرائيل لثمانين جثمانًا لفلسطينيين استُشهدوا في الحرب إلى قطاع غزة الثلاثاء.

وكانت إسرائيل قد أعادت 80 جثة عبر معبر كرم أبو سالم الحدودي مع إسرائيل إلى السلطات المحلية التي دفنتها في مقبرة جماعية في ميدان مفتوح بمدينة رفح في جنوب غزة.

خاص للجزيرة/ مشاهد من استلام ودفن جثامين 80 شهيداً احتجزهم الاحتلال في شمال غزة#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/nX0mIDa9HM — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 26, 2023

وقالت مصادر في حكومة حماس إن عملية نقل الجثامين جرت عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تولّت إدخالها الى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

لكن قالت الناطقة باسم اللجنة في القدس سارة ديفيس في بيان “نحن على علم بالتقارير التي تشير إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر شاركت في عملية النقل الأخيرة لجثث من إسرائيل إلى غزة. لم نشارك في أي وقت في هذه العملية”.

وأضافت “في كل الحالات التي يُقتل فيها أشخاص أو يموتون خلال نزاع، يجب أن تُعامل جثثهم باحترام وكرامة. يجب استعادة رفات الأفراد والاهتمام بها بشكل مناسب وتحديد هويتها من أجل المساعدة في منع مأساة الأشخاص المفقودين بسبب النزاعات المسلحة وحلّها”.

وأكدت مصادر في وزارة الصحة الفلسطينية أن هذه الجثامين صادرها الجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة في مشارح مستشفيات ومقابر جماعية، ونقلها الى داخل الدولة العبرية.

وبحسب المصادر، كانت تريد إسرائيل بذلك التحقق مما إذا كانت أي من هذه الجثث تعود الى المحتجزين الذين أسرتهم حماس خلال الهجوم الذي شنته الحركة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وتوعدت إسرائيل بـ”القضاء” على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في أعقاب الهجوم غير المسبوق الذي شنّته في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأدى الهجوم الى مقتل نحو 1140 شخصا في الجانب الإسرائيلي معظمهم من المدنيين، وفق الأرقام الرسمية الإسرائيلية. واحتُجز خلال الهجوم حوالى 250 شخصا، لا يزال 129 منهم محتجزين في غزة، وفق المصادر ذاتها.

ومنذ ذلك الحين، تشنّ إسرائيل قصفا مكثفا على القطاع، وبدأت بعمليات برية أواخر تشرين الأول/أكتوبر. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الجمعة ارتفاع حصيلة القصف إلى 21507 شهيدا غالبيتهم من النساء والأطفال وزهاء 56 ألف جريح.

(أ ف ب)