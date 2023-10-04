اللجنة الرئاسية الفلسطينية ترحب بمبادرة ثيوفيلوس الثالث لحل مشكلات الكنيسة الأرثوذكسية

غزة – القدس – “القدس العربي”:

أعلنت اللجنة الرئاسية الفلسطينية لشؤون الكنائس، عن ترحيبها بمبادرة رئيس مجلس كنائس القدس بطريرك المدينة المقدسة للروم الأرثوذكس كيريوس ثيوفيلوس الثالث، لحل المشكلات التي نشأت داخل الأسرة الارثوذكسية، بسبب ما يجري بين روسيا وأوكرانيا.

وأكد رئيس اللجنة الرئاسية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رمزي خوري، عن ترحيبه بتلك المبادرة التي وضعت لحل الخلافات، وقال “من حق شعوب العالم العيش في حياة آمنة دون حروب ودون قتل ودمار وتهديد لحياة البشر”.

وأضاف “على قادة العالم العمل من أجل تحقيق السلام والاستقرار، وإنهاء كافة أشكال العنف التي تودي بحياة الكثير من الأبرياء”.

وطالب خوري بأن يكون صوت القدس مدينة السلام “وسيطا لحل النزاع داخل الأسرة الأرثوذكسية في كل من روسيا وأوكرانيا”، بما يعكس صوت كافة أبناء الشعب الفلسطيني الذي يبحث عن سلام وعدالة حقيقية منذ أكثر من 75 عاما دون أن يحرك العالم ساكنا، لرفع الظلم التاريخي وإنهاء الاحتلال وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، مشيرا الى المعاناة التي يتعرض لها الفلسطينيون عامة والمسيحيون خاصة من مضايقات واعتداءات من قبل إسرائيل وقطعان مستوطنيها.