اللجنة العربية الإسلامية تبحث مع وزير خارجية الصين الأوضاع في غزة

“القدس العربي”: بحث أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الاربعاء، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، مع وزير خارجية الصين وانج يي، “تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها”.

وذكرت وكالة الانباء السعودية”واس” أن وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني والأردن أيمن الصفدي ومصر سامح شكري وفلسطين رياض المالكي وتركيا هاكان فيدان وإندونيسيا ريتنو مارسودي وماليزيا زمبري عبدالقادر، والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الدولة الإماراتي خليفة بن شاهين المر ممثل المجموعة العربية في مجلس الأمن حضروا الاجتماع مع وزير خارجية الصين وانج يي.

وبحث المشاركون فى الاجتماع، تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، وما حققته الهدنة الإنسانية بالإفراج عن بعض الأسرى وعودتهم إلى ذويهم، بالإضافة إلى مناقشة الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار الفوري، بالإضافة إلى مناقشة أهمية اضطلاع الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بمسؤوليتهم تجاه الالتزام بحماية المدنيين وضمان تطبيق قواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.

وشدد أعضاء اللجنة الوزارية على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي كافة الإجراءات الفاعلة لضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة.

وجدد أعضاء اللجنة مطالبتهم بالعودة إلى مسار السلام العادل والدائم والشامل، من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

(د ب أ)