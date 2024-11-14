اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية تقرر سحب وفقد الجنسية من 1535 حالة

جانب من العاصمة الكويتية ( أ ف ب)

لندن ـ “القدس العربي”:

عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعا اليوم الخميس برئاسة رئيس مجلس الوزراء باالنيابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية قالت وزارة الداخلية في بيان صحافي إن اللجنة قررت سحب وفقد الجنسية الكويتية من عدد 1535 حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.

وفي سبتمبر / أيلول الماضي قامت السلطات الكويتية بما وصفت أكبر عملية سحب وفقد الجنسية متواصلة لمواطنين من جنسيات مختلفة..

وكشفت مصادر إعلامية كويتية عن سحب السلطات الكويتية الجنسية عن العشرات من الأشخاص ضمن خطة واسعة للحكومة الجديدة التي أعلنت عن تشديد الرقابة على ملفات التجنيس، بما شمل أشخاصاً من السعودية ومصر والأردن وفلسطين وسوريا وإيران والعراق والولايات المتحدة الأمريكية ومن “البدون”.

وذكرت أن عدد من فقدوا الجنسية أو سحبت منهم تجاوز الألف منذ شروع السلطات مطلع مارس/ آذار الماضي في تنفيذ الخطة.

وينص قانون الجنسية الكويتي على سحب الجنسية “إذا كانت قد مُنحت عن طريق الغش، أو بناء على أقوال كاذبة، ومعاقبة كل شخص أدلى ببيانات غير صحيحة إلى الجهات الإدارية المختصة بتحقيق الجنسية وسحب الجنسية ممن حكم عليه خلال 15 سنة من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة”.

وبحسب القانون الكويتي فإنه من أبرز أسباب سحب وفقد الجنسية، ازدواجية الجنسية، وثبوت الغش والتزوير، والتجنيس بناء على أقوال كاذبة، وتقديم وثائق غير صحيحة.