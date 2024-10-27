سياسة | عربي | فلسطين

اللحظات الأخيرة لاشتباك بين قيادي في “القسام” وجنود إسرائيليين في الضفة

27 - أكتوبر - 2024

مركبات عسكرية إسرائيلية تتجول في أحد شوارع مدينة طولكرم في 3 أغسطس 2024- ا ف ب

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 لندن- “القدس العربي”: وثّقت مقاطع مصورة مواجهة مسلحة بين القيادي في “كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس”، إسلام عودة، وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية.

وتظهر اللقطات اللحظات الأخيرة من المواجهة التي دارت في حي السلام، حيث حاصرت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي عودة داخل مبنى سكني.

وأعلنت “كتائب القسام”، في بيان، استشهاد عودة، واصفة إياه بـ”المهندس المشتبك” الذي عمل “بسرية وإبداع” منذ بداية عملية طوفان الأقصى، مشيرة إلى دوره في تنفيذ عدة عمليات عسكرية.

(وكالات)

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  1. يقول الجنتلمان:
    أكتوبر 27, 2024 الساعة 8:47 ص

    اللهم ارحم إسلام عوزة وتقبله شهيدا.

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  2. يقول سعد الكنفاني:
    أكتوبر 30, 2024 الساعة 8:18 ص

    استشهد وهو يحارب أقذر وأنذل و أبشع الخلق إجراما وإرهابا في التاريخ وعلى وجه كوكب الأرض .. اللهم أسكنه الفردوس الأعلى واجعله من المقربين

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