اللحظات الأخيرة لاشتباك بين قيادي في “القسام” وجنود إسرائيليين في الضفة

مركبات عسكرية إسرائيلية تتجول في أحد شوارع مدينة طولكرم في 3 أغسطس 2024- ا ف ب

لندن- “القدس العربي”: وثّقت مقاطع مصورة مواجهة مسلحة بين القيادي في “كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس”، إسلام عودة، وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية.

وتظهر اللقطات اللحظات الأخيرة من المواجهة التي دارت في حي السلام، حيث حاصرت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي عودة داخل مبنى سكني.

بعد 10 ساعات من الحصار.. لحظة استشهاد القائد في كتائب القسام #إسلام_عودة عقب اشتباك مع جنود الاحتلال في #طولكرم بالضفة الغربية. pic.twitter.com/GkHS2mxOVy — TRT عربي (@TRTArabi) October 26, 2024

وأعلنت “كتائب القسام”، في بيان، استشهاد عودة، واصفة إياه بـ”المهندس المشتبك” الذي عمل “بسرية وإبداع” منذ بداية عملية طوفان الأقصى، مشيرة إلى دوره في تنفيذ عدة عمليات عسكرية.

تغطية صحفية| مقــ ـــاومٌ ضد جيشٍ في طولكرم.. القائد في القــ ــســـ.ــام “إسلام عودة” شــ ــهــ.ـيــداً. pic.twitter.com/IhHDSvRXFu — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 26, 2024

(وكالات)