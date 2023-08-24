اللحظات الأخيرة لطائرة بريغوجين.. دويّ هائل وجناح ينفصل ونار تأكل كل شيء

كوجينكينو: قال سكان قرية روسية قرب موقع تحطُّم طائرة، يعتقد أنها كانت تقلّ رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين، إنهم سمعوا دويّ انفجار، ثم شاهدوا طائرة تهوي نحو الأرض.

وتحطّمت الطائرة الخاصة من طراز إمبراير ليجاسي600، أمس الأربعاء، قرب قرية كوجينكينو بمنطقة تفير، وهي في طريقها من موسكو إلى سان بطرسبرغ، ما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها، وعددهم عشرة، هم سبعة ركاب، وثلاثة من أفراد الطاقم.

ولم يصدر تعليق رسمي بعد من الكرملين، أو وزارة الدفاع بشأن مصير بريغوجين، لكن قناة على تيليغرام مرتبطة بفاغنر تسمي (جراي زون)، أعلنت مقتله.

RUSSIE 🇷🇺 / Un engin explosif sur l'avion de Prigozhin a été placé dans la soute du train d'atterrissage – c'est l'une des versions de l'enquête

Selon des informations préliminaires, c'est au niveau du train d'atterrissage qu'une explosion s'est produite dans l'air, à la suite de… pic.twitter.com/zxCCiVw6JC — Egountchi Behanzin (@EgountchiLdna) August 24, 2023

وشاهَدَ مراسل من رويترز في موقع التحطم، في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، رجالاً وهم يحملون أكياس الجثث السوداء على محفّات.

وظهر جزء من ذيل الطائرة باللونين الأبيض والأزرق، وأجزاء أخرى من الحطام على الأرض قرب منطقة أشجار.

ونصب محققون جنائيون خيمة ومعدات إضاءة في الموقع.

ويوجد جزء من الحطام قرب ما بدا أنه بناية مهجورة غير مكتملة البناء.

وقال أحد سكان القرية لرويترز، ويدعى فيتالي ستيبينوك (72 عاماً): “سمعت انفجاراً أو فرقعة. عادة إذا حدث انفجار على الأرض تسمع صدى للصوت، لكن الأمر كان دوياً فحسب، ونظرت للأعلى فرأيت دخاناً أبيض”.

وأضاف: “انفصل أحد الجناحين في اتجاه مغاير، بينما سقط جسم الطائرة هكذا”، مشيراً بذراعيه لتوجه الطائرة مباشرة صوب الأرض.

وقال: “ثم انزلقت على جناح واحد، لم تسقط بمقدمتها، بل انزلقت”، مشيراً إلى أنه كان يخشى أن تسقط على منازل في القرية.

وتابع الرجل: “كنت هناك فقفزتُ على دراجتي، ووصلت (لموقع التحطم) خلال نحو 20 دقيقة. كانت النيران تأكل كل شيء. وكان هناك أشخاص يتحركون حول الحطام. سحبوا شخصاً، أو رفات شخص.. لم أتبيّن الأمر جيداً. رأيت الرقم على الطائرة وأخبرتهم به”.

وقال قروي آخر، اسمه أناتولي: “بالنسبة لاحتمالات ما حدث، أقول ما يلي.. ليست صاعقة برق بل انفجار معدني… سمعت أشياء كتلك من قبل… ثم سقطت هناك”، وهو يشير صوب مزرعة.

(رويترز)