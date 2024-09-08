سياسة | دولي

اللحظات الأولى لتنفيذ عملية إطلاق النار قرب معبر الكرامة- (شاهد)

8 - سبتمبر - 2024

قوات الاحتلال بالقرب من معبر جسر اللنبي بين الضفة الغربية والأردن

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“القدس العربي”: تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يصور اللحظات الأولى لتنفيذ عملية إطلاق النار قرب معبر الكرامة جسر الملك حسين، المعروف في إسرائيل باسم “جسر اللنبي”، بين الضفة الغربية المحتلة والأردن وأسفر عن مقتل 3 عناصر أمن إسرائيليين وارتقاء المنفذ.

 

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  1. يقول عربي سوري:
    سبتمبر 8, 2024 الساعة 11:57 ص

    وحش الله يرحمك لقد ادخلت السرور الى قلوبنا التي تتألم يوميا من صور اخوتنا في غزة

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  2. يقول محمد:
    سبتمبر 8, 2024 الساعة 1:02 م

    رحم الله الشهيد البطل ماهر

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  3. يقول الكروي داود النرويج:
    سبتمبر 8, 2024 الساعة 11:57 م

    رجل نشمي , و الرجال قليل !!
    ولا حول ولا قوة الا بالله

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  4. يقول Abo Ahmad:
    سبتمبر 9, 2024 الساعة 6:38 ص

    رحم الله البطل الأردني رحمة واسعة. ماقام به هو تعبير عن غليان الشارع العربي واقترابه من الانفجار وعندها سيكون الطوفان الحقيقي

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