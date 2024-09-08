اللحظات الأولى لتنفيذ عملية إطلاق النار قرب معبر الكرامة- (شاهد)

“القدس العربي”: تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يصور اللحظات الأولى لتنفيذ عملية إطلاق النار قرب معبر الكرامة جسر الملك حسين، المعروف في إسرائيل باسم “جسر اللنبي”، بين الضفة الغربية المحتلة والأردن وأسفر عن مقتل 3 عناصر أمن إسرائيليين وارتقاء المنفذ.
اللحظات الأولى لتنفيذ العملية البطولية التي قام بها سائق شاحنة أردني في معبر "اللنبي" بين الأردن والاراضِ المحتلة وأسفر عن مقتل 3 عناصر أمن اسرائيلين وارتقاء المنفذ#معبر_الكرامة pic.twitter.com/ONJAu5B7QL
— الأردنية نت alurdunyya net (@alurdunyya) September 8, 2024
وحش الله يرحمك لقد ادخلت السرور الى قلوبنا التي تتألم يوميا من صور اخوتنا في غزة
رحم الله الشهيد البطل ماهر
رجل نشمي , و الرجال قليل !!
ولا حول ولا قوة الا بالله
رحم الله البطل الأردني رحمة واسعة. ماقام به هو تعبير عن غليان الشارع العربي واقترابه من الانفجار وعندها سيكون الطوفان الحقيقي