اللحظات الأولى لتنفيذ عملية إطلاق النار قرب معبر الكرامة- (شاهد)

قوات الاحتلال بالقرب من معبر جسر اللنبي بين الضفة الغربية والأردن

“القدس العربي”: تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يصور اللحظات الأولى لتنفيذ عملية إطلاق النار قرب معبر الكرامة جسر الملك حسين، المعروف في إسرائيل باسم “جسر اللنبي”، بين الضفة الغربية المحتلة والأردن وأسفر عن مقتل 3 عناصر أمن إسرائيليين وارتقاء المنفذ.