اللغة العربية في الحقبة الجاهلية: البداوة والاكتمال والإبداع

هناك علاقة وثيقة بين اللغة الحضارية والخصوصية الثقافية، ففي الحضارة الغربية الحديثة، نجد أن مفردات اللغة والأساليب والتصورات وبناء الجملة، والتراكيب اللغوية والتشبيهات والاستعارات؛ تعبّر عن المجتمع الصناعي الحديث، الذي يتميز بتعقد نظمه الاجتماعية والاقتصادية، وشعور أعضائه بفرديتهم الذاتية، أي أن التميزات التي يقيمها مجتمع ما من المجتمعات، تظهر في تعبيراته اللغوية، معبرة عن أنماطه الثقافية، فالمسألة تبدو وكأن اللغة تختار من البيئة العامة بعض الملامح ذات الأهمية الخاصة، وهي لذلك تعطي لهذه البيئة الخاصة، نوعا من التنظيم أو البناء الخاص بتلك الجماعة بالذات، وهو ما يفتح المجال لدراسة علاقة اللغة بالمجتمع والثقافة، ولتصبح اللغة معبرة عن ثقافة المجتمع، وعن طبيعة بيئته الجغرافية والطبيعية. والأمر ينصرف أيضا إلى طرائق التفكير في المجتمعات الحضارية وعلاقتها باللغة، التي ستكون باستخدام أنواع معينة من الرموز، التي تبدو في لغة الناس وتعاملاتهم اليومية وأيضا في علومهم، وأيضا في أنواع الأشياء وماهيتها التي يعتقدون بأهميتها، وكذلك في الطرق التي يمثِّلون بها لأنفسهم العالم الفيزيقي والاجتماعي والأخلاقي، الذي يعيشون فيه. فالشعوب التي تتكلم لغات مختلفة، تعيش في الواقع عوالم مختلفة، واللغات التي يتكلمون بها تؤثر بدرجة كبيرة في مدركاتهم الحسية، وفي أنماط تفكيرهم المعتادة. فهناك ما يسمى الكون الصغير الذي هو العالم الصغير، الذي يحمله كل شخص في داخله، ويستخدمه في قياس وفهم العالم الكبير، وبالتالي فإن نظرة الإنسان إلى العالم الخارجي الواقعي، تحددها نشأته اللغوية، وكذلك في تصوراته عن الزمان والمكان.
فإذا كانت اللغة مرآة عاكسة لثقافة المجتمع، فهي أيضا عاكسة لتصورات الفرد في المجتمع، فهي أداة تعبير وتفكير، فالإنسان يفكّر ويعبّر من خلال الرموز والكلمات والتعبيرات التي تتيحها لغته. فالفرد عندما يعبر عن رؤية ما، أو موقف ما، فإنه يستحضر مخزونه الثقافي اللغوي، والأمر جلي في الأمثال الشعبية، التي يستخدمها الفرد في تعبيراته اليومية، فهو يتوسل بالمثل للبرهنة على فكره، والمثل مأخوذ من الثقافة الشعبية المتراكمة، وإذا تأملنا تكوين الأمثال، سنجد أنها تعبر عن مواقف وأحداث وقصص مجتمعية، ربما تنسى القصة الأصلية، ويتبقى المثل المعبر عنها. أيضا، فإن القاموس اللغوي المستخدم في المجتمعات الصحراوية يختلف عن مثيله في المجتمعات الزراعية، أو البحرية. والأمر يتعلق أيضا بالجانب الحضاري، فاللغة اليومية تعكس المستوى الحضاري الذي بلغه المجتمع، ففيها من المصطلحات والتصورات والمفاهيم والأدوات والأجهزة ما يبدو في اللغة اليومية، وأيضا في اللغة المكتوبة، ولغة الفنون والعلوم.
يجرّنا هذا الطرح إلى نقاش حول اللغة العربية قبل الإسلام، ونطرح سؤالا مفاده: هل نعدّ اللغة العربية في العصر الجاهلي لغةً بدائية، لأنها عبّرت عن مجتمع بدوي صحراوي؟ والغاية من هذا السؤال النظر إلى وضع اللغة العربية في العصر الجاهلي، عندما جاءت للعرب رسالةُ الإسلام، واستمعوا لإعجاز القرآن اللغوي والبلاغي، وهم المتباهون بأنهم أرباب البيان، حيث استوت العربية وبلغت نضجها في حقبة الجاهلية، متجليةً في روعة النصوص الشعرية، التي عبّرت عن حياة المجتمع الجاهلي، وأرّخت أحداثه، وصاغت مشاعر الناس في أبيات شعرية، تناقلتها القبائل في حلّها وترحالها، وترنمت بها حناجر الشعراء في حلقات المساجلة، وفي منافسات سوق عكاظ، وحفظت الصدور قصائد المعلقات، بأبياتها الكثيرة، جنبا إلى جنب مع القصائد القصيرة.
ولذا، يقول إبراهيم السامرائي في كتابه «اللغة والحضارة»: «لقد ورثنا لغة عامرة بمادتها وأساليبها، ذلك أن النصوص الأولى للعربية، لا يمكن أن تكون نصوصا بدائية، لأنها تفصح عن أن هذه اللغة، بلغت درجة من الكمال، إننا نخطئ كل الخطأ، إذا اعتبرنا عصر ما قبل الإسلام عصر بداوة وتأخر وفوضى بعيدة عن أي لون من ألوان الرقي الإنساني، فالنظر إلى تراثنا في حقبة ما قبل الإسلام يكشف عن نواح حضارية. إن هذا النظر الخاطئ، قد تأتى من لدن باحثين، أرادوا أن يظهروا مادة الحضارة الإسلامية الزاهرة، فوقعوا في هذه المقابلة الخاطئة».
فالله تعالى شرّف العربية بإنزال القرآن الكريم بلفظها، ولكن هذا ليس معناه أنها كانت لغة بدائية سطحية، وإنما هي لغة مجتمع أنتج أشكالا شعرية وبلاغية عالية المستوى، فهو مجتمع فقير في بيئته، عظيم في نتاجه الإبداعي اللغوي.
ويعود إبراهيم السامرائي ليؤكد، أن مادة الأدب الجاهلي كانت عامرة بمبانيها ومعانيها، فالعربية الجاهلية لغةٌ استوفت من الكمال الشيء الكثير، ذلك أن الألفاظ – أسماء وأفعالا مواد أخرى- قد تهيأت لها، فكان النظام الفعلي على أتم من وجه، من حيث عدد الأبنية، وانصراف هذه الأبنية إلى معان واضحة، وكان نظام الأسماء ووضع الجملة العربية كاملا لا يشكو نقصا، ثم إن هذه اللغة بلغت من التطور ما جعلها أداة صالحة، طيعة تمد الشاعر والناثر بطرائق مختلفة للوصول إلى المعاني. ومن دلائل هذا النضج أنها حفلت بنظام موسيقي محكم البناء، فكانت أوزان الشعر عامرة بموسيقاها، مستوفية دقائق في الوزن والإيقاع؛ لا تتأتى إلا بعد أن تكون قد سلخت من عمرها دهرا طويلا، ثم إن هذه العناية في الموسيقى اللفظية، لا تقتصر على الشعر، بل تجاوزته إلى النثر، ذلك أن الجملة العربية تجري على نسق من الطول والقصر ومراعاة أجزائها؛ ما يجعل منها سلسلة منسقة الحلقات متوازنة، في الطول والقصر، ثم تجاوزت هذا الحد إلى العناية بأصواتها، في الكلمة والجملة.
فاكتملت اللغة العربية على مستوى الإبداع الشعري، والنثري، وفي الحكم والأمثال، وفي الأحاديث اليومية، وفي مختلف استخدامات العرب لها، بل إن الذائقة العربية في الجاهلية كانت على درجة عالية من الفهم والتذوق والإحساس الجمالي، فلما نزل القرآن الكريم أدرك العرب عظمة منطوقة، وإعجاز بلاغته، وسمو رسالته. ويقدّر الباحثون في العصر الجاهلي قرنا ونصف القرن قبل بعثة الرسول (صلى الله عليه وسلم)، وهي الحقبة التي تكاملت فيها اللغة العربية ونضج الأدب الجاهلي، وتسامت الذائقة العامة في غالبية أنحاء الجزيرة العربية، كما تخبرنا قصص العرب وأيامهم، وما ورد عنها من أشعار وسرديات. أما مكة فكانت المدينة التي لها الزعامة السياسية، فلم يدفع سكانها إتاوة قط لملك أو سلطان أو زعيم قبليّ، ودانت لهم قبائل كبيرة، مثل خزاعة وثقيف وعامر بن صعصعة، وفي الوقت نفسه الذي يفرضون فيه إتاوات على التجار الوافدين إليها، عربا كانوا أو أعاجم، لأنها كانت بيت التجارة الأساسي في الجزيرة العربية، ومحضن الكعبة المقدسة. فيها يقيمون أعيادهم الدينية، وأسواقها التجارية تُعرَض فيها السلع، وكانت أسواقا أدبية أيضا، يتنافس فيها الشعراء، ويقوم بينهم المحكّمون – من أمثال الشاعر النابغة- فيقضون للفائق لبراعته، وبذلك تهيأت لمكة حركة أدبية واسعة النطاق، سيطرت فيها لغة قريش (لهجتها)، لتصبح لغة الأدب الرفيع، وهو ما جعلها تتلقى القرآن بإدهاش ثم بإيمان.
جدير بالذكر أن مفهوم «الجاهلية» يعني «زمن الفترة قبل الإسلام»، أي الحالة التي كان عليها العرب قبل الإسلام؛ من الجهل بالتوحيد والرسل وشرائع الدين، والمفاخرة بالأنساب، والكبر والتجبر، فالجاهلية ليست ضد العلم، لأن اشتقاق لفظها من الجهل بمعنى السفه والنزق والغضب، فهي تقابل الإسلام، الدال على الخضوع والطاعة لله عزّ وجلّ، وما فيه من قيم عليا وسلوك كريم. وقد دارت الكلمة في القرآن الكريم والحديث الشريف والشعر في العصر الإسلامي وما بعده حول هذا المعنى. فعندما تنزّلت آيات القرآن الكريم، كان المجتمع العربي الجاهلي يعاني أمراضا اجتماعية، وأخلاقا فاسدة، وقيما سيئة، ولكن أهله تميزوا بلغة مكتملة البنية، ثرية المفردات، عظيمة في الإبداع الشعري، وفي الحكم والأمثال، فتذوقت بلاغة القرآن، وأدركت سموق التوحيد، فوعوا، وآمنوا، وحملوا رسالة الدعوة، وجابوا بها الآفاق، لتصبح العربية لغة القرآن والحضارة.
د مصطفى عطية جمعة، ما هي الحقيقة، أو المصداقية أو الكذب، أو ما هي الدولة أو التدوين أو الكلام أو اللغة، وأين عقد تدوين تكوين الأسرة أو الشركة أو دستور/قوانين/سجلات (الحق والحقوق) مثل (الأرشيف العثماني)؟!
تعليقاً على ما نشرته لك جريدة القدس العربي تحت عنوان (اللغة العربية في الحقبة الجاهلية: البداوة والاكتمال والإبداع) https://www.alquds.co.uk/?p=3421112
في الرابط👆 لأن إشكالية دولة الحداثة/الآلة/البيروقراطية (الوظيفة)، هي قوانين التأميم أو السلبطة على أي (وقف)، بعد تقسيم الدولة العثمانية إلى كل كيان من كيانات سايكس وبيكو،
الإشكالية الأكبر، كانت في الشفاعة والمحسوبية أو الواسطة أي رشوة (المال السياسي) بواسطة أدوات النظام المالي (صندوق النقد والبنك الدولي) في تمرير تكوين/خلق الكيان الصهيوني منذ عام 1945، ومنع تكوين أي شيء يمثل (فلسطين) زاد الطين بلّة طرد (تايوان) أو جمهورية الصين الوطنية، وتحويلها إلى حالة (فلسطين)،
وتسليم حق النقض/الفيتو والكرسي إلى جمهورية الصين الشعبية، من أجل تمرير تحويل مفهوم الإقتصاد من (دولار=ذهب)، إلى (إقتصاد البترودولار)، حتى إنهيار سوق الأسهم أو البورصة في عام 2008 ولا حول ولا قوة إلّا بالله؟!🤭🫣🤣
بمعنى آخر، هل هدف تأسيس الكيان الصهيوني بعد الحرب العالمية يختلف عن هدف (دونالد ترامب) في عام 2024، أم لا؟!
هو أول ردة فعل على عنوان (تباشير فريق ترامب: نساء الإبادة ورجال الاستيطان) https://www.alquds.co.uk/?p=3422017
وأضيف من وجهة نظري مفتاح (الحل)، هو مكان (إيلون ماسك) في إدارة وحوكمة ميزانية (الدولة) في عهد (دونالد ترامب)، فهو أحد قيادات (عولمة الإقتصاد)، الذي أثبت نجاحه، حتى في (الصين)،
وليس فقط تقليل تكاليف حرب (أوكرانيا)، أي سيكون ضد زيادة تكاليف الأدوات في أي حرب، على أرض الواقع.
لأن سر نجاح طوفان الأقصى يوم 7/10/2023، كما هو سر نجاح (نابلس) في الإقتصاد، والوصول إلى الإكتفاء الذاتي بعد 2005 والذي تصادف، مع إنسحاب (شارون) أهم صقور الكيان الصهيوني الحربية من (غزة)، لتقليل تكاليف إدارة وحوكمة الكيان الصهيوني،
أي السؤال من أقدم مِن مَن، في ملكية، أي (عملة) وأي (خدمة) من خدمات (الدولة)، على أرض (فلسطين) وما الدليل على ذلك؟!
https://youtube.com/shorts/P9BKxyLgNeQ?si=YIvQsfZ9-i9hlMpY
حلّل يا دويري، لمن يبحث أو لا يُصدّق أو يُشكّك في أي شيء، في أجواء (العولمة الإنترنت الشّابِكة) أو التعامل (عن بُعد OnLine) من خلال الآلة/ الروبوت التي في يد أي إنسان (ة) أو أسرة أو شركة 🤭🫣🤣
حقيقة يا د مثنى عثمان أحسنت صياغة العنوان (واقع النظام السياسي العراقي وأزمته البنيوية) https://www.alquds.co.uk/?p=3421661
وأضيف له بعد مرور أكثر من عام على نصر طوفان الأقصى يوم 7/10/2023، متى سيكون لدى موظف/مسؤول الأردن/المغرب/تركيا شجاعة (فرنسا)؟!
كما ظهرت تحت عنوان (وزير الخارجية الفرنسي: لن نقبل بتكرار واقعة القدس) https://www.alquds.co.uk/?p=3421893
خصوصاً بعد كلمات الرؤساء والملوك في مؤتمر الرياض أمس؟!
وللتوضيح أكثر، حقيقة لا أعرف كيف يجب شكر جريدة القدس العربي، أم (د ناصر جابي)،
على ما تم جمعه ونشره تحت عنوان (لماذا يختلف الجزائريون حول تاريخ جمعية العلماء؟) https://www.alquds.co.uk/?p=3421202
والسبب لأن ما قرأت هو نفسه سبب مشاكل كل من شارك في العملية السياسية في (العراق)، ما بعد سقوط (الدولة)، أو نظام (الحزب)، أو نظام الرئيس (صدام حسين)،
وصول (دونالد ترامب)، للمرة الثانية إلى رئاسة أمريكا/نظام الأمم المتحدة، سيفرض تحديات جديدة على (الإقتصاد)، في أي دولة أو قارة، كانت تعتمد على النظام المالي الذي يمثله صندوق النقد والبنك الدولي،
لأن يا من كتب/فكّر/صاغ (عنوان) رأي جريدة القدس العربي، هل نموذج ديمقراطية (نتنياهو)، يختلف عن نموذج ديمقراطية (دونالد ترامب)؟!
تعليقاً على ما ورد في الرابط👇 تحت عنوان (من كرة القدم إلى الـ«البيجر» والابتزاز: تعددت الفضائح ونتنياهو واحد) https://www.alquds.co.uk/?p=3421563
من هنا أساء أو أخطأ في (فهم/قراءة/وعي) نموذج إقتصاد (الكيبوتسات) أو (واحة الديمقراطية) من بين كل كيانات سايكس وبيكو، ويعمل على فرض هذا النموذج حول العالم في نظام الأمم المتحدة بعد عام 1945؟!
إذا لم يفهم، ما حصل يوم 2/8/1990 من إحتلال دولة من دول مجلس التعاون في الخليج (العربي/الفارسي/الإسلامي)، والتي كان هيكل نموذج إقتصاد النظام مختلف، عن بقية كيانات سايكس وبيكو، حيث تم تكوينه في عام 1980،
بعد فشل نموذج فكر تسريع عودة (المهدي/المسيح) المُنتظر، في السيطرة على مكة يوم 1/1/1400 هجرية، والذي هو نفس سبب تكوين الكيان الصهيوني للعلم، والحمدلله.
أُعيد، ما فهمت واستوعبت عن مفهوم الحاجة أم الاختراع، من نقص الورق من أجل تدوين أي نص،
نشر أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية (د توفيق قريرة) عنوان (طبقات النصوص) https://www.alquds.co.uk/?p=3421438
وعلى ضوء زاوية رؤيته، قراءة الآية، من خلال أكثر من نص،
إذن مفهوم بوذا أو عبادة البقر الهندوسية في شبه القارة الهندية، مع قصة السّامريّ، الذي جمع أموال اليهود، وصنع من أثر النبي (الرب/الإله) على شكل (بقرة)، بوجود الأنبياء (هارون وموسى)،
فهل هذا يسمح بعلاقة بين سامريّ (اليهود) وشبه القارة الهندية، لتليين تفسير سبب معنى حكمة (قابل أنا هندي) بخصوص موضوع (الكفيل/السبي البابلي) عند الأعراب/البدو، أم لا؟!
في هذه الأيام انتقل إلى رحمة الله، ا.د. صالح مهدي صالح السامرائي، والذي مع الأمير سلطان بن عبدالعزيز وغيره من دول مجلس التعاون في الخليج العربي ساهم في نشر الدعوة في (اليابان)، وتأسيس صرح للدعوة هناك والحمدلله،
ومع والدي ومجموعة من علماء العراق، خرجت بعد فضيحة هزيمة 5/6/1967، وعملت على تأسيس رابطة العالم الإسلامي من أجل تحرير (فلسطين)،
في موقع (العربية) عنوان (قد يسرق أموالك.. تحذير مثير من “شات جي بي تي”!)👇
https://ara.tv/mzyo0
لكني رفضت إنتاج، أي شيء بدون وجود لغة القرآن وإسلام الشهادتين، مع الإنجليزية وأي لغة أوروبية أخرى،
حاولت أطلس جهدها إقناعي في عام 2004، لعمل أي جهاز بدون لغة القرآن وإسلام، ورفضت بعناد، وقلت لهم لن أسمح بالتفرقة بيننا في القواميس،
وفوجئت بعد عدة سنوات، بقبول شروطي بالسعر الذي طلبت،
والذي كان أعلى من معدل الأسعار في السوق، بشكل عام،
وعندما بدأت العمل، عرفت لماذا تم قبول شروطي، لأن حتى مايكروسوفت لم تنتج أي منتج يستخدم لغة الكُرد/الأكراد، أي هناك عدة أحرف لا يوجد لها تمثيل/ترميز/تشفير/برمجة في نظام التشغيل،
فما يميز منتجات صالح (التايواني) منذ أول منتج صدر عام 1993، كان لنا تمثيل/ترميز/تشفير/برمجة ونظام التشغيل، خاص بنا، أي أننا أصحاب تقنية، أي لم نستخدم شيء من مايكروسوفت في برمجة Firmware والتي تختلف عن Software أو Hardware أو AI الآلة بشكل عام.
فلقد تبين لي، أن خراب أي علاقة، داخل الأسرة يا (بروين حبيب)، بسبب أدوات وتطبيقات (العولمة /الإنترنت/الشّابِكة) ما بعد 1945،
نقطة البداية، إلى المصائب كُلِّها في مجاملة/النفاق/مسايسة الجانب الآخر، من أجل بداية قبول التّقرّب من أجل الإنفراد،
من خلال الآلة/الروبوت أو وجها لوجه في غرفة أي فندق/شركة، داخل أو خارج أي دولة، في رحلة عمل/Business،
والحُجّة من أجل إنجاز أي عمل/إنتاج مُنتَج فنّي/مهني بجودة وكفاءة ذات مصداقية، بعيداً عن التمثيل تحت عنوان (المرأة أمام الكاميرا ووراءها أيضا) https://www.alquds.co.uk/?p=3421108
وشركة Netflix الآن عملاقة كل إنتاج، يكون له مردود مالي مُربِح، مسؤولي النجاح فيها، لخصّت خبرتها في كتاب،
تحت عنوان No Rules, Rules, Netflix, and the Culture of Reinvention لا أعلم هل تم ترجمته، أم لا؟!
الآن مجلس التعاون يمثل مفهوم دولة الإقتصاد، حسب رؤية كل دولة عضو، لقد ثبت نجاح كل نموذج من نماذج دول مجلس التعاون، والدليل ما موجود في الصندوق السيادي لكل دولة،
الآن السؤال، هل المستقبل إلى Entertainment Business أم Business Entertainment أم إلى AI Business؟!
بمعنى آخر، هل تسمح لي جريدة القدس العربي ببعض القسوة في الحديث، لإيقاظ المُثقّف السوداني، بشكل عام ود الشفيع خضر السعيد، بشكل خاص على زاوية الرؤية التي صاغت عنوان (حرب السودان ضد سيادته الوطنية) https://www.alquds.co.uk/?p=3421244
والأهم هو لماذا، كفى أسلوب ثقافة الأنا/السيادة/الوطنية وخزعبلاتها، يجب التّحوّل إلى ثقافة النحن كأسرة إنسانية، من خلال الاستعانة بتجربة طالبان (اللويا جرگا) وترجمة سجلات تدوين (الأرشيف العثماني)، من أجل رفع (الظلم) وإنصاف (المظلوم)، منذ أكثر من قرن من الزمان،
لا يجوز التعامل مع أي إنسان (ة) أو أسرة أو عشيرة أو شركة، على أنها برغي في آلة، أو بقرة حلوب، لتمويل العالة، مسؤول إدارة وحوكمة الدولة من جيش وأجهزة الأمن والقضاء، كما يحصل في (بيروقراطية) نظام الأمم المتحدة، منذ التأسيس،
حبيبي أبا ياسر، أشكرك على رابط هذا الحدث في مدينة الرياض
https://youtu.be/mofEOSUkMpA?si=NoCadckJradxxkta
والذي يُبيّن، جدية المملكة في موضوع تخصيص 100 مليار، من أجل جذب واستقطاب أهل الإنتاج في مجال AI إلى الإقامة في المملكة،
ومن هنا أهمية أن يكون هناك علاقة مباشرة بين شركتنا في السعودية مع مركز الملك سلمان لدعم لغة القرآن وإسلام الشهادتين، لتكون أساس مفهوم Saleh Halal AI بنسختها السعودية،
حتى تنافس ثقافة عقلية MacDonald Franchise Business Model غير الحلال، إلى Business Model يُمثّل ثقافة عقلية جملكو (الحلال) في أجواء بورصة أسهم سوق (العولمة الإنترنت الشّابِكة) أو التعامل (عن بُعد OnLine) من خلال الآلة/الروبوت التي في يد أي إنسان (ة) أو أسرة أو شركة،
فالسر أو المستقبل، إلى من يُحسن الوصول إلى (لغة إتفاق) مع الآخر قبل غيره، من خلال حكمة التكامل، بدل فلسفة الصراع/الحرب، أليس كذلك، أم لا؟! الله أعلم، هكذا علمتنا لغة القرآن وإسلام الشهادتين،
بدون إضافة شهادة ثالثة لضمان كرسي الحكم (آل البيت الهاشمي/العلوي/الأعجمي) أو شهادة رابعة لتضمن تمويل (العالة، شعب الرّب المُختار)، كما يفرضه عليك نموذج واحة الديمقراطية (الكيان الصهيوني/دولة ولاية الفقيه/المملكة الهاشمية/المملكة العلوية)، وبالتأكيد كان ذلك على حساب ظلم أهل (فلسطين)، بعد عام 1945،
وحتى إن شاء الله لن يتكرّر ذلك، بعد 2024.😉🤨
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