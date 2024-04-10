“اللهم احفظ إخواننا”.. خطيب العيد بالمسجد الحرام يدعو لفلسطين ـ (فيديو)

دعا خطيب المسجد الحرام الشيخ صالح بن حميد، الأربعاء، لفلسطين، في خطبة عيد الفطر المبارك بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال ابن حميد: “اللهم احفظ إخواننا في فلسطين وأحِطهم برعايتك واجبر كسرهم وارْحم موتاهم”، وفق قناة “الإخبارية” السعودية (رسمية).

وأكد أن “العيد مناسبة كريمة لتصافي القلوب ومصالحة النفوس والتحبب إلى الأخوة””.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن ولي العهد أقام صلاة العيد مع جموع المصلين، حيث “اكتظ بهم المسجد الحرام والساحات المحيطة به”.فيما أدى عاهل السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز صلاة العيد بقصر السلام في جدة، بحضور مسؤولين أمراء، حسب الوكالة.

وحلّ عيد الفطر على غزة هذا العام، بينما تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على القطاع، خلفت أكثر من 100 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

( الأناضول)