اللوبي الصهيوني في أمريكا يرفع دعوى ضد كوريا الشمالية وسوريا وإيران بحجة مساعدة حماس في هجمات 7 أكتوبر

واشنطن- “القدس العربي”: رفعت رابطة مكافحة التشهير، وهي واحدة من أقوى منظمات اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة، دعوى قضائية ضد كوريا الشمالية وسوريا وإيران بزعم مساعدة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في هجمات 7 أكتوبر (عملية طوفان الأقصى).

وقالت الرابطة إنها رفعت الدعوى نيابة عن 100 أمريكي أو عائلاتهم سعيا لتحميل الدول الثلاث المسؤولية عن “الوفيات والإصابات الجسدية والعاطفية واحتجاز الرهائن الذي تسببت فيه حماس خلال هجماتها (..) “.

وأشارت رابطة مكافحة التشهير إلى أن مثل هذه الدعاوى القضائية غالباً ما يتم تجاهلها من قبل البلدان المستهدفة في التقاضي، ولكنها كشفت أن ” هذا الجهد هو مسار محتمل لتأمين التعويض من خلال صندوق ضحايا الإرهاب الذي ترعاه الدول، وهو أيضا خطوة من جانب رابطة مكافحة التشهير لإنشاء “سجل (..) بشأن حماس والدعم المزعوم من هذه الدول.

وزعم جوناثان جرينبلات، الرئيس التنفيذي للمجموعة، في بيان أن “إيران هي الدولة الرائدة في العالم في رعاية معاداة السامية والإرهاب – جنبًا إلى جنب مع سوريا وكوريا الشمالية، يجب محاسبتها على دورها في أكبر هجوم معادٍ للسامية منذ الهولوكوست. نحن نبذل قصارى جهدنا لمحاسبة (..) حماس وأولئك الذين يدعمونهم”.

في حين تعتبر الحكومات الأجنبية عمومًا خارج نطاق اختصاص المحاكم الأمريكية ، فإن استثناء الإرهاب من قانون حصانات السيادة الأجنبية يسمح للمحاكم بمراجعة ما إذا كانت الدول يجب أن تواجه تعويضات مدنية في الحالات التي رعت فيها هجمات. إيران وكوريا الشمالية وسوريا كلها دول مصنفة راعية للإرهاب بموجب القانون الأمريكي، حسبما ذكرت صحيفة “ذا هيل”.

ورغم أن الحكومات الأجنبية لا تستجيب عادة ، فإن القضاة يواصلون تقييم ما إذا كان المدعون قد استوفوا العبء القانوني المرتبط بإثبات ارتباطهم بالأنشطة الإرهابية المزعومة.

وزعم جيمس باش، مدير التقاضي في منظمة مكافحة التشهير: “إن الدعوى القضائية تتضمن أدلة واضحة ومقنعة على أن إيران وسوريا وكوريا الشمالية قدمت جميعها دعماً مادياً لحماس مكن الجماعة من ارتكاب هجمات 7 أكتوبر، بما في ذلك الدعم المادي والدعم التكتيكي والدعم المالي”.