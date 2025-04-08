اللوبي الصهيوني في واشنطن يستهدف الديمقراطيين الذين دعموا ساندرز بمجلس الشيوخ في قضية وقف المساعدات العسكرية لإسرائيل

واشنطن- “القدس العربي”: أطلقت لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك) سلسلة جديدة من الإعلانات يوم الثلاثاء تستهدف الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الذين صوتوا لصالح اقتراحات السيناتور بيرني ساندرز (مستقل عن ولاية فيرمونت) الأسبوع الماضي بوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل.

وتستهدف حملة الإعلانات الضخمة التي تبلغ قيمتها مئات الملايين في 11 ولاية عبر التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي، أعضاء مجلس الشيوخ الذين أيدوا هذه الإجراءات، التي لم تنجح في مجلس الشيوخ. وكان ساندرز قد طرح سابقًا إجراءات مماثلة باءت بالفشل لمنع المساعدات عن إسرائيل في حربها الدموية على قطاع غزة، وانتقاداتها لتعاملها مع الوضع الإنساني في غزة.

وكانت صحيفة بوليتيكو أول من أورد خبر الحملة الإعلانية.

وكان الهدف من الإجراءين هو منع وصول ما يصل إلى 8.8 مليار دولار من القنابل الثقيلة والذخائر الأخرى إلى إسرائيل.

وإلى جانب ساندرز، كان أعضاء مجلس الشيوخ الذين صوتوا لصالح الإجراءات هم: السيناتور ديك دوربين (إلينوي)، ومارتن هاينريش (نيو مكسيكو)، ومايزي هيرونو (هاواي)، وتيم كين (فرجينيا)، وآندي كيم (نيوجرسي)، وبن راي لوجان (نيو مكسيكو)، وإد ماركي (ماساتشوستس)، وجيف ميركلي (أوريغون)، وكريس مورفي (كونيتيكت)، وبريان شاتز (هاواي)، وتينا سميث (مينيسوتا)، وكريس فان هولين (ماريلاند)، وإليزابيث وارن (ماساتشوستس)، وبيتر ويلش (فيرمونت).

وجاء التصويت بعد انتهاك إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأشار ساندرز تحديدًا إلى لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (AIPAC) خلال تصريحاته في مجلس الشيوخ قبل طرح مشروع قانونه للتصويت الأسبوع الماضي. وقال إن نظام تمويل الحملات الانتخابية الحالي يُقلق الديمقراطيين بشأن “المليارديرات الذين يمولون AIPAC”.

وقال “إذا صوّت ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحربه المروعة في غزة، فإن لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (إيباك) ستعاقبك بملايين الدولارات في الإعلانات للتأكد من هزيمتك”.

وأضاف “يجب أن أعترف بأن لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك) نجحت. ففي العام الماضي، هزمت عضوين في مجلس النواب الأمريكي عارضا تقديم مساعدات عسكرية لحكومة نتنياهو المتطرفة”، في إشارة إلى الخسائر التي مُني بها النائبان السابقان جمال بومان (ديمقراطي عن نيويورك) وكوري بوش (ديمقراطية عن ميزوري) في الانتخابات التمهيدية العام الماضي أمام منافسين تدعمهم أيباك، من بين جماعات أخرى داعمة لإسرائيل.