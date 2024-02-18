الليبيون يحيون الذكرى الـ13 لثورة فبراير وسط رسائل سياسية بضرورة إحراز تقدم 

طرابلس – «القدس العربي»: أحيا الليبيون، السبت، الذكرى الـ13 لثورة السابع عشر من فبراير والتي انطلقت في عموم ليبيا في عام 2011 ضمن موجة ثورات الربيع العربي جاءت بعد تونس ومصر، حيث تمكن من خلالها الليبيون من إزاحة نظام العقيد معمر القذافي الذي حكم ليبيا لعشرات السنوات واستبد في حكمها.

ورغم مرور 13 عاماً على اندلاع الثورة، إلا أن ليبيا لم تتمكن حتى يومنا هذا من إنهاء شبح الانقسام السياسي في ظل الصراع على السلطة بين متصدري المشهد بل وصل هذا الصراع في عديد الحالات حد الاحتراب المسلح.

ووصل الانقسام في هذه السنة إلى مسألة الاحتفال بذكرى فبراير، ففي الوقت الذي رعت فيه حكومة الوحدة الوطنية الاحتفال بالحدث، ونظمت تظاهرة احتفالية كبيرة وشيدت لذلك مسرحاً متنقلاً ضخماً بميدان الشهداء في طرابلس، قررت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، إلغاء الاحتفالات الرسمية بذكرى ثورة 17 فبراير لهذا العام، مبررة ذلك بالتضامن مع ضحايا عاصفة دانيال التي ضربت مناطق ومدن الجبل الأخضر، وتسببت في كارثة انهيار السدين في درنة ما دعا كثيرين إلى انتقادها لتنظيمها حفلات سابقة.

وانتهز سياسيو ليبيا هذه الذكرى لإلقاء الكلمات المعبرة عن تطلعاتهم وأهدافهم، حيث قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، خلال الحفل الذي نظمه، إنه من حق الليبيين عيش حياة كريمة في دولة مستقرة.

وأضاف: “هدفي مع حكومتي هو وضع العربة على السكة، بعد سنوات من الإحباط”، وتابع رئيس الحكومة: “من حق الليبيين عيش حياة كريمة في دولة مستقرة تنعم بالحرية والقانون”.

وأكد الدبيبة: “كل ما فعلته الحكومة لا يساوي حق الليبيين، وهو واجب علينا وقليل من كثير”، وأضاف رئيس حكومة الوحدة الوطنية: “اليوم نحيي ذكرى عظيمة تعبر عن قيم الشعب الليبي وثوابته ومبادئه، ومن واجبنا اليوم ترسيخ هذا اليوم الوطني، وسيحييه كل من يأتي بعدنا”.

وذكر الدبيبة: “كنا وما زلنا متمسكين بهويتنا الليبية المأخوذة من القرآن الكريم وسنة المصطفى، والحفل اليوم ازداد جمالاً بحضور عرض لدرنة التي عبرت عن وحدة الليبيين”. في المقابل، قال رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، إنه بعد مرور أكثر من عقد من الزمان على انتصار ثورة فبراير نثق تماماً أن أغلب أبناء الشعب الليبي أدركوا كل ما يحاك لبلادهم من التدخلات الخارجية الإقليمية والدولية.

وأضاف حماد خلال كلمة بمناسبة الذكرة الثالثة عشرة لثورة فبراير: “تعاملنا مع النتائج الكارثية لإعصار دانيال، لإعادة الإعمار وجبر الأضرار وتعويض المواطنين عن ممتلكاتهم بشكل عاجل”.

وأكد رئيس الحكومة أن العمل متواصل في كل مجالات الإعمار ونتواجد حالياً رفقة صندوق الإعمار في مدينة درنة لمتابعة سير عمل المشاريع الكبرى المتعاقد عليها.

وشكر حماد مجلس النواب على الدعم اللامحدود الذي قدمه “للمؤسسة العسكرية والحكومة”، لتتمكن الحكومة وأجهزتها من ممارسة أعمالها على أكمل وجه.

وأعلن رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، رفض التعامل مع المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي بسبب سياساته وممارساته الخاطئة، ونعتبره شخصاً غير مرحب به في المدن والمناطق الخاضعة لسيطرتنا الإدارية.

وأكد حماد أن عجز البعثة الأممية عن دعم أي مشروع يضمن حل المشكلة وينهي الانقسام أصبح واضحاً، وأشار رئيس الحكومة الليبية إلى أنهم مستعدون للتعامل مع من يأتي خلفاً للمبعوث الأممي الحالي عبدالله باتيلي.

في السياق، استغل ممثلو المجتمع الدولي هذه المناسبة لتذكير الليبيين بواجبهم الذي يتمحور حول إنهاء الانقسام وتنفيذ الانتخابات، حيث قال المبعوث الأممي عبدالله باتيلي إن الشعب الليبي انتظر بما فيه الكفاية، ولا يمكنه قبول المزيد من التأخير في تشكيل حكومة موحدة تلم شمل كل المناطق، شرقاً وغرباً وجنوباً.

وشدد باتيلي في رسالة بمناسبة الذكرى الـ13 لثورة 17 فبراير، السبت، على ضرورة إعادة اللحمة للنسيج الاجتماعي، وإنعاش الاقتصاد، واستعادة سيادة الأمة الليبية وكرامتها.

وأشاد، في الرسالة التي نشرتها البعثة الأممية عبر صفحتها بموقع فيسبوك، بروح العزم والمثابرة الثابتة التي يبديها الشعب الليبي في سعيه السلمي من أجل التغيير، والوصول إلى الديمقراطية والسلام والاستقرار.

وقال: “يتوجب على جميع القادة الليبيين أن يعترفوا بالمعاناة اليومية التي يواجهها مواطنوهم، وأن يعملوا على تحقيق تطلعاتهم”.

كما حذر من استمرار الوضع القائم، لأن ذلك يشكل تهديداً كبيراً لوحدة ليبيا، مضيفاً: “هشاشة المؤسسات الوطنية والانقسامات العميقة داخل الدولة تنطويان على مخاطر جسيمة على استقرار البلاد”.

وقال المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن بلاده تؤكد التزامها بدعم الليبيين لـتحقيق تطلعاتهم الطويلة الأمد نحو اختيار حكومة موحدة.

وأوضح نورلاند في تعليقه على الذكرى الثالثة عشرة لثورة 17 فبراير، أن واشنطن ملتزمة بدعم الليبيين من الشرق والغرب والجنوب في جهودهم لتحقيق تطلعاتهم الطويلة الأمد نحو اختيار حكومة موحدة، تضمن التنمية المتساوية لجميع مناطق البلاد، وتحقيق السلام والازدهار على المدى البعيد، حسبما نقل حساب السفارة الأمريكية لدى ليبيا على منصة إكس.

وأضاف: “نشجع بقوة جميع القادة الليبيين على تنحية خلافاتهم جانباً، ومنح الأولوية للمصلحة العامة للأمة، والمشاركة في حوار صادق يقود ليبيا نحو لحظة محورية جديدة في تاريخها، ومستقبل أفضل يستحقه الشعب الليبي”.