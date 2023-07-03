اقتصاد | أسواق

الليرة التركية تنزلق إلى انخفاض قياسي جديد مقابل الدولار

منذ ساعة واحدة

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إسطنبول: تراجعت الليرة التركية 0.5 بالمئة لتنزلق إلى مستوى منخفض قياسي جديد مقابل الدولار الأمريكي الاثنين، مواصلة خسائرها المستمرة منذ انتخابات مايو/ أيار بعد عطلة عيد الأضحى في تركيا الأسبوع الماضي.

وانخفضت الليرة إلى 26.11 ليرة مقابل الدولار من سعر 25.969 الذي اغلقت عليه الأسبوع الماضي.

وانخفضت قيمة العملة أكثر من 28 بالمئة هذا العام، وبقدر كبير بعد إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في أواخر مايو/ أيار.

وحاد أردوغان منذ ذلك الحين عن سياساته الاقتصادية غير التقليدية التي اتبعها لسنوات.

(رويترز)

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  1. يقول قلم حر في زمن مر:
    يوليو 3, 2023 الساعة 10:49 ص

    لعنة الله على الدولار فهو سبب تعاسة كثير من الشعوب العربية ومنها لبنان ☹️☝️🔥

    رد

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