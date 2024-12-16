الليرة السورية تتعافى من أدنى مستوياتها على الإطلاق

دمشق: تعافى سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي في سوريا، الاثنين، بعد أن سجلت العملة المحلية أدنى مستوياتها على الإطلاق مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وبحسب بيانات أوردها موقع تلفزيون سوريا (خاص)، الاثنين، يباع الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق بنحو 11.5 ألف ليرة لكل دولار، مقارنة مع 16 ألفاً مطلع الشهر الجاري.

بينما بلغت أسعار الصرف في محافظة إدلب بين 9 – 10 آلاف ليرة لكل دولار واحد، وسط وفرة أكبر في معروض النقد الأجنبي من العاصمة دمشق.

وبدأت الأسواق المحلية تشهد معروضا أكبر من النقد الأجنبي، مع عودة تدريجية للسوريين إلى بلادهم عقب إطاحة الفصائل السورية بحكم عائلة الأسد.

ووفق الأمم المتحدة “عانى السوريون في مناطق سيطرة النظام المخلوع من واقع معيشي صعب وأزمة اقتصادية متفاقمة، إذ عاش 90 بالمئة منهم تحت خط الفقر منذ عام 2021”.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي عهد دام 61 عاما من حكام نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وحكم بشار الأسد، سوريا 24 عاما وبالتحديد منذ 17 يوليو/ تموز 2000، خلفا لوالده حافظ الأسد (1971-2000) وفر هو وعائلته إلى روسيا التي أعلنت منحته اللجوء لما اعتبرتها “أسباب إنسانية”.

(الأناضول)