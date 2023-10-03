المؤتمر الثامن للتحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين يقرر تدويل قضية احتجاز الجثامين- (صور)

مدريد – “القدس العربي”: اختتم في العاصمة الإسبانية مدريد مساء الأول من أكتوبر المؤتمر الثامن للتحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين والذي جمع عددا كبيرا من أنصار القضية الفلسطينية في إسبانيا بشكل خاص وأوروبا بشكل عام، إضافة إلى نشطاء التحالف وعدد من المسؤولين والضيوف العرب والأجانب.

وقد ساد المؤتمر جو من المسؤولية العالية والوحدة والعزم على مساندة ودعم الأسيرات والأسرى، والإصرار على ضرورة تدويل قضية الأسرى واحتجاز الجثامين والاعتقال الإداري والإهمال الطبي المتعمد والذي أودى بحياة العشرات من الأسرى كان آخرهم الشيخ خضر عدنان الذي استشهد في أيار/مايو الماضي.

وقد تزامن المؤتمر مع تصاعد انتهاكات حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية العنصرية المتطرفة لحقوق الأسرى والمعتقلين في سجون ومعتقلات الاحتلال ومن ضمنهم الأسيرات والأسرى المرضى والمعتقلون الإداريون. وتنوي الحكومة الفاشية الحالية سن المزيد من التشريعات والقوانين والقرارات العنصرية بحق الأسرى والمعتقلين، وخاصة قانون الاعدام. وفي المقابل صعّد الأسرى من نضالهم ضد قيود النظام العنصري عن طريق معارك الأمعاء الخاوية من أجل الحرية والكرامة، حيث يواصل المعتقل الاداري كايد الفسفوس اضرابه عن الطعام منذ أكثر من شهرين.

مدريد تستضيف مؤتمرا حول حقوق الأسرى الفلسطينيين عقد هذا الأسبوع المؤتمر الدولي الثامن للتحالف الأوروبي للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين في العاصمة الإسبانية مدريد، هدف المؤتمر إلى التعريف بالانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى في السجون الإسرائيلية وحشد الدعم لقضيتهم.#فلسطين#epal pic.twitter.com/pXclFgZX5S — EPAL-المركز الأوروبي الفلسطيني للإعلام (@epalmediacenter) October 3, 2023

وعقد المؤتمر الثامن كذلك على ضوء استمرار المعتقلين الإداريين مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال واستمرار ممارسة الإهمال الطبي الممنهج بحق الأسيرات والأسرى المرضى ورفض تقديم العلاج المناسب والضروري لهم، وخاصة الأسير عاصف الرفاعي، المصاب بمرض السرطان الذي وصل إلى وضع صحي خطير جدا، ورفض سلطات وادارات السجون إجراء تقديم العلاج المناسب والعمليات الجراحية اللازمة للأسير القائد المناضل وليد دقة، والأسيرة إسراء جعابيص، والعديد من الأسرى المرضى الذين يعانون من أوضاع صحية خطيرة. الى جانب استمرار جريمة احتجاز جثامين الشهداء والتي تترك جرحا ومعاناة عميقة لذويهم.

لقد شهد المؤتمر حضورا أوروبيا ودوليا واسعا ومتميزا، بمشاركة نخبة من البرلمانيين والمحامين والحقوقيين وممثلي الأحزاب وحركات التضامن الدولية مع الشعب الفلسطيني وعلى رأسهم عضو البرلمان البريطاني السابق والرئيس الفخري للتحالف كريس وليامسون، ورئيس لجنة تنسيق التحالف في اسبانيا رامون كازانوفا، وسفير نيكارغوا في اسبانيا.

وقد شارك سفير فلسطين في اسبانيا، حسني عبد الواحد، في أعمال المؤتمر بالإضافة إلى وفد كبير من الأرض المحتلة من الحقوقيين والنشطاء من أبناء الشعب الفلسطيني في فلسطين التاريخية ووفد عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين برئاسة الوزير قدورة فارس، ونادي الأسير، والهيئة العليا لشؤون الأسرى والمحررين، ومركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية، ووفد عن الاعلام الرسمي الفلسطيني برئاسة الوزير أحمد عساف، ورئيس المكتبة الوطنية الوزير عيسى قراقع، والمؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى وعدد من الأسرى والمحررين وذويهم، ورئيس الاتحاد الفلسطيني في امريكا اللاتينية ريكاردو محرز وعدد من الحقوقيين في الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من دول العالم، الذين شاركوا بفعالية بالمؤتمر. وقد ساهم في نجاح المؤتمر حشد واسع من قادة ونشطاء الجاليات الفلسطينية في الدول الأوروبية والولايات المتحدة وبلدان المهجر والشتات، وبمشاركة أسرى محررين، وعدد من ذوي الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ونخبة هامة من الإعلاميين والصحفيين.

انطلقت في العاصمة الإسبانية مدريد فعاليات المؤتمر الدولي الثامن للتحالف الأوروبي للدفاع عن الأسرى تحت عنوان: "قرارنا هو الحرية"، بهدف تدويل قضيتهم، وحشد الدعم في أوروبا. مؤتمر أوروبي للدفاع عن الأسرى:https://t.co/UB47PGvKdy pic.twitter.com/WNETbkwVQd — مقاطعة (@Boycott4Pal) October 2, 2023

استمع المؤتمر في بدايته لرسائل وشهادات حية من الأسيرات والأسرى الذين تعرضوا للاعتقال والتعذيب في سجون الاحتلال الإسرائيلي والحبس المنزلي، وشهادات ذويهم حول معاناتهم، والتي كان لها عميق الأثر لدى المشاركين بالمؤتمر. ناقش المؤتمر في مداولاته وجلسات العمل المتخصصة التي عقدها، الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأسرى، والأسيرات والأسرى المرضى، والمعتقلون الإداريون والأطفال في سجون الاحتلال، وسياسة الإهمال الطبي واحتجاز جثامين الشهداء من الأسرى والمناضلين ومسألة مقابر الارقام. هذا بالاضافة إلى مناقشة القوانين العنصرية الاسرائيلية الجائرة بحق الأسرى، التي تتعارض مع القانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان. كما ناقش ابداعات الأسرى الفكرية والثقافية والأدبية ونجاحاتهم العلمية والاكاديمية.

والى جانب المؤتمر، أقيم معرض رسومات للفنانين العرب شارك فيه حوالي 60 فنانا من مختلف الدول العربية ومن هولندا حول معاناة أسرى الحرية، وشارك فيه نادي الأسير بصور عن الأسرى القدامى، والأسيرات، وشهداء الحركة الأسيرة ال 11 المحتجزة جثامينهم، والأسرى المرضى المصابين بمرض السرطان.

وأعرب المؤتمر عن إدانته المطلقة لهذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني وقواعد حقوق الانسان، وأكد على مسؤولية القضاء الجنائي الدولي، وخاصة المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق في الجرائم المرتكبة بحق الأسرى وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة والمحاسبة الجنائية، حتى لا يفلت هؤلاء المجرمون من العقاب.

وأشاد المؤتمر بالصمود والنضال البطولي للحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، ورفضها لإجراءات الاحتلال ضد المعتقلين الإداريين، والنساء والأطفال. وأشاد بالإضراب عن الطعام الذي يواصله المعتقلون الإداريون، رفضا للاعتقال الإداري وعبر عن دعمه لمقاطعتهم المستمرة لمحاكم الاحتلال.

〽️ مدريد: انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الثامن للتحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين 🔖متابعة: حملة المقاطعة ومناهضة التطبيع- فلسطين انطلقت في العاصمة الإسبانية مدريد، السبت#التطبيع_خيانة#فلسطين #مدريد pic.twitter.com/nHPUJAludk — قاطع من أجل فلسطين 🇵🇸 (@ban_campaign) October 1, 2023

واعتزازا بتضحيات الأسرى ودورهم النضالي، ودور المتضامنين الأجانب والحقوقيين الفلسطينيين في الدفاع عن الأسرى، كرّم التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين، المحامي الحيفاوي حسن عبادي على جهوده في التواصل الدائم مع الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال. وأشاد بمشروعه “لكل أسير كتاب” وجهوده المثمرة بنشر وطباعة مؤلفاتهم وابداعاتهم الثقافية والأدبية.

واستمع المؤتمر للكلمات الشاملة الهامة في جلسة الافتتاح، التي قدمها الرئيس الفخري للتحالف السيد كريس وليامسون، والدكتور خالد حمد المنسق العام للتحالف، وسفير فلسطين في اسبانيا حسني عبد الواحد، وعضوة لجنة تنسيق التحالف في اسبانيا السيدة ثيليا تيتس والوزير قدورة فارس رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، والوزير أحمد عساف المشرف العام على الاعلام الرسمي الفلسطيني، وورقة عمل رئيس المكتبة الوطنية السيد عيسى قراقع، وكلمة الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، وكلمة السيدة سناء دقة زوجة الأسير القائد وليد دقة، وغيرها من كلمات ورسائل الأسرى وذويهم، وكلمات الوفود الدولية والتي شكلت كلها برنامج عمل للتحالف الأوروبي خلال المرحلة القادمة.

وقد أكد المؤتمر في ختام أعماله على ضرورة تضافر وحشد كافة الجهود الفلسطينية والعربية والدولية من أجل نشر وفضح وإدانة الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى والمعتقلين، وخاصة النساء والأطفال والمعتقلين الإداريين، والعمل على تكثيف الجهود على الصعيد الدولي، لوقف معاناة الأسرى وإطلاق سراحهم من سجون الاحتلال بالتنسيق والتعاون مع الهيئات المعنية بشؤون الأسرى في الوطن وكافة الهيئات الدولية الحقوقية المختصة. كما أكد المؤتمر على ضرورة تدويل قضية احتجاز الجثامين ومعاناة الأسرى والإسراع في إحالة الجرائم المرتكبة بحقهم إلى المحكمة الجنائية الدولية، وإلى القضاء الجنائي الدولي، حتى لا تبقى إسرائيل كسلطة محتلة فوق القانون الدولي وتستطيع الإفلات من العقاب.

هيئة الأسرى : انطلاق أعمال اليوم الثاني للمؤتمر الثامن للتحالف الاوروبي لمناصرة أسرى فلسطين " قرارنا حرية " المنعقد في العاصمة الاسبانية مدريد، حيث سيكون هناك عدد من الجلسات المتخصصة، وسيختتم المؤتمر بعد ظهر هذا اليوم ببيان ختامي وتوصيات عملية . pic.twitter.com/kLonHVe5mS — حركة فتح – الصفحة الرسمية (@fateh_pal65) October 1, 2023

وطالب المؤتمر برفع درجة التعاون مع المؤسسات الحقوقية الدولية لتحقيق تلك الأهداف. الى جانب ذلك تفعيل لجان التحالف القانونية والطبية والإعلامية والسياسية والاستفادة من المنصة الالكترونية التي أنشأتها المحكمة الجنائية الدولية، لتلقى الشكاوى من ضحايا الاحتلال، وخاصة من الأسرى وذويهم، ومطالبة المحكمة من خلالها بالبدء بالتحقيق في الجرائم المرتكبة بحق الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.

وقرر المؤتمر وبالتنسيق مع مؤسسات الوطن التوجه الى النقابات والمؤسسات الأوروبية الطبية والى الصليب الأحمر الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، لمتابعة ملفات الأسرى المرضى، والعمل على تشكيل وفود طبية دولية للإطلاع على اوضاعهم الصحية داخل سجون الاحتلال. هذا إلى جانب تسليط الضوء على معاناتهم والضغط لتوفير العلاج الطبي الملائم لهم، لإنقاذهم من خطر الموت الذي يهدد حياتهم، وتنظيم العديد من الحملات الوطنية والعربية والدولية للوصول الى هذه الاهداف.

كما أدان المؤتمر سياسة الاحتلال الإسرائيلي باعتقال الأطفال الفلسطينيين، وانتهاك حقوقهم التي كفلتها لهم كافة القوانين والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الطفل، لا سيما الطفل الأسير أحمد مناصرة الذي يتعرض للعزل الانفرادي والإهمال الطبي والتعذيب، والعمل على رفع وتيرة التنسيق بين المؤسسات الحقوقية الدولية لتصعيد حملة التضامن معهم حتى ينالوا حريتهم.

وعن الاعتقال الإداري طالب المؤتمر بمواصلة الحملة الدولية التي اطلقها التحالف الأوروبي لمناصرة الأسرى، بالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية والعربية ذات الصلة، لدعم نضالات المعتقلين الاداريين، ومقاطعة محاكم الاحتلال. والمطالبة بوقف والغاء سياسة الاعتقال الإداري والإفراج عن المعتقلين الإداريين. وحث كافة الدول المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، على عقد مؤتمر دولي لتطبيق الاتفاقية الثالثة والاتفاقية الرابعة لعام 1949، واجبار سلطات الاحتلال على تطبيقهما على الأسرى في سجون الاحتلال.

كما دعا المؤتمر إلى إطلاق حملة دولية بمشاركة مؤسسات الوطن لإدانة سياسة الاحتلال باحتجاز جثامين الشهداء الأسرى، باعتبارها جريمة حرب وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، والعمل من اجل الافراج عن الجثامين سواء جثامين الأسرى، وجثامين الشهداء المحتجزين في ثلاجات الموتى ومقابر الأرقام، ووقف معاناة ذويهم. ودعا المؤتمر إلى تطوير الجهد الاعلامي للتحالف، والتنسيق المشترك مع الهيئات المعنية بشؤون الأسرى داخل الوطن، عبر اللجان الاعلامية المشتركة، لفضح وادانة جرائم الاحتلال ضد الأسرى والمعتقلين والعمل على توثيق جرائم الاحتلال بحق الأسرى وانتاج الأفلام القصيرة والصور، ونشر المواد الاعلامية عبر الذكاء الاصطناعي لشرح معاناة الأسرى للرأي العام الأوروبي والدولي، وايصال هذه الوثائق الى الحكومات والسفارات والمسؤولين في أوروبا وبلدان العالم الأخرى.

وثمّن المؤتمر الانتاج الفكري والثقافي والأدبي للأسرى والأسيرات، ونشر اصداراتهم، وطالب بتشجيع كل المبادرات المبذولة لدعم الجهود الابداعية للأسرى وترجمة ابداعاتهم الى لغات أخرى.

وفي ختام المؤتمر قرر المشاركون تشكيل لجنة تضامن دولية تضم المؤسسات والجمعيات والأحزاب والبرلمانيين والمتضامنين الاوروبيين لتنظيم وتصعيد حملة تدويل قضية الأسرى واشراكهم الفعلي بعمل التحالف. ولانجاح هذا التوجه قرر التحالف تنظيم ورشة عمل في شهر شباط/فبراير القادم في بروكسل للبدء بتطوير عمل التحالف وتنظيم ومأسسة أطره ولجانه المنبثقة عنه.