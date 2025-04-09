ينطلق في 26 أبريل.. المؤتمر الدولي للاستشراق بالدوحة.. خلق حوار بناء من أجل توازن حضاري بين الشعوب

الدوحة: “القدس العربي”: تنطلق في العاصمة القطرية الدوحة يوم 26 أبريل 2025 فعاليات “المؤتمر الدولي للاستشراق – الدوحة” تحت شعار “نحو تواصل حضاري متوازن”، والذي تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ومركز مناظرات قطر، بالشراكة مع اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات في وزارة الخارجية، والذي سيستمر على مدار يومين.

يُعقد المؤتمر بالتعاون مع جامعة قطر، وجامعة حمد بن خليفة، ومعهد الدوحة للدراسات العليا، إلى جانب مؤسسات دولية رائدة مثل جامعة لايدن الهولندية، ومعهد الدراسات المتقدمة في سراييفو، وجامعة داغستان الحكومية، وبمشاركة 300 باحث يمثلون 50 دولة من مختلف أنحاء العالم.

ويُعد هذا المؤتمر في نسخته الأولى منصة فكرية وأكاديمية تجمع المستشرقين والمفكرين والباحثين؛ لبحث واقع الدراسات الاستشراقية وتطورها، ومواقفها التاريخية والمعاصرة من قضايا العصر، فضلاً عن تفاعلات الشرق والغرب عبر التاريخ. ويقول البروفيسور محمود الحمزة، رئيس العلمية للمؤتمر الدولي للاستشراق، وباحث في العلاقات الروسية العربية وتاريخ الاستشراق الروسي” يعد المؤتمر الدولي للاستشراق، الأول من نوعه في المنطقة العربية”، وأشار الحمزة إلى أنّ هذا المؤتمر “سيركز بشكل أساسي على الاستشراق الجديد، والذي ظهر تقريباً منذ 50 سنة”، ويوضح الحمزة في حديثه لـ “القدس العربي” على أنّ “الاستشراق الكلاسيكي قد تغيّر، وتغيّرت اهتماماته، حيث كان يهتم بالدين والثقافة والتاريخ”. ويضيف الأكاديمي السوري/الروسي “تركز اليوم الأبحاث الحديثة في الاستشراق الجديد على دراسة المواضيع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الشرق عموماً، وفي المشرق العربي بشكل خاص”،

كما يهدف إلى تمكين الباحثين من تبادل الخبرات مع كبار العلماء في مدارس الاستشراق والدراسات العربية والإسلامية العالمية، وتوطيد سبل التعاون المستقبلي بينهم.

ويؤكد صاحب كتاب “الاستشراق الروسي والعالَم الإسلامي”، على أنّ هذا المؤتمر “مهم جداً، لأنه يهدف إلى خلق حوار بناء من أجل توازن حضاري بين الشعوب، بين النخب المثقفة، يهدف إلى التجميع والتقريب بين المواقف والتخفيف من حدة الخلافات”.

ويشارك في المؤتمر نخبة من القامات العلمية العربية والغربية، كما يشرف على هذا الحدث الهام نخبة تمثل اللجنة العلمية للمؤتمر، ومن بين الأسماء البارزة: الدكتور محمود الحمزة رئيس اللجنة العلمية وهو سوري الأصل روسي الجنسية، والمتخصص بالدراسات الاستشراقية الروسية، إلى جانب الدكتور خوسيه بويرتا من إسبانيا، والدكتور باولو برانكا من إيطاليا، والدكتور جورج غريغوري من رومانيا، والدكتور دميتري ميكولسكي من روسيا، والدكتور سعيد مايانزي من الصين.

أّمَّا الأساتذة المشاركين من الجامعات والمؤسسات القطرية، فهم الدكتور حامد عبد الماجد من جامعة قطر والدكتور نايف بن نهار من قطر، و د. مصطفى الأمين من جامعة حمد بن خليفة، و د. عبد القادر بخوش من جامعة قطر.

وسوف يقدم المداخلة الرئيسية في هذا المؤتمر العالم والسياسي الفرنسي وأستاذ العلوم السياسية المتخصص في دراسة التيارات الإسلامية في العالم العربي والإسلامي، الدكتور فرانسوا بورغا، الذي أدار مراكز بحثية عديدة كالمعهد الفرنسي للشرق الأدنى، والمعهد الوطني للبحث العلمي، كما ترأس برامج بحثية عديدة من أبرزها برنامج “حين يفشل الاستبداد في العالم العربي”، بمجلس البحوث الأوروبي، وهو من الأصوات الأكاديمية الغربية القليلة التي امتلكت الجرأة على انتقاد الغرب ونظرته الاستعلائية للعالم الإسلامي.

ويسعى المؤتمر أيضا إلى إعادة قراءة مفهوم الاستشراق وتحليله عبر منظور معاصر، مع التركيز على تعزيز الحوار بين الحضارات وتفكيك الصور النمطية السائدة، كما يهدف إلى خلق توازن بين المقاربات الفكرية المتنوعة من خلال لقاءات علمية مفتوحة، مُنتقلاً بالاستشراق من دائرة التوترات الإيديولوجية و التحيزات المسبقة إلى فضاء البحث العلمي الرصين، ساعيا لتأسيس تواصل بناء بين المجتمعات الإنسانية. ويبيّن الدكتور الحمزة بأنَّ هناك “فرصة ومنصة مهمة جداً ستقام في الدوحة خلال هذا المؤتمر للتواصل بين الخبراء المشاركين في المؤتمر من مختلف المدارس الاستشراقية في العالم، وبين النخب المثقفة من الجامعات القطرية والعربية عموماً”،

وختم البروفسور الحمزة حديثه قائلاً ” إنَّ لمؤتمر الاستشراق بالدوحة “أهمية خاصة، لأنه ينسجم مع التوجهات الفكرية والثقافية والحضارية في دولة قطر، التي تهدف إلى تحقيق المصالحات وحلّ النزاعات، والعمل من أجل السلام في المنطقة والعالم”.