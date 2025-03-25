المؤتمر السنوي الثالث “فلسطين قضية الأمة المركزية” يدعو لإنشاء صناديق إغاثية لدعم سكان غزة

صنعاء- “القدس العربي”: دعا المؤتمر السنوي الثالث “فلسطين قضية الأمة المركزية”، الذي اختتم أمس الثلاثاء أعماله في صنعاء، “لتوفير دعم إنساني مستدام لأهل غزة واللاجئين الفلسطينيين عبر إنشاء صناديق إغاثية دولية لدعم سكان غزة والمخيمات الفلسطينية”.

وأدان البيان الختامي للمؤتمر، “العدوان الأمريكي على الشعب اليمني العزيز واستهداف المنشآت والمساكن المدنية وقتل المواطنين اليمنيين في بيوتهم”، مشددًا “على مسؤولية الدول العربية والإسلامية ودول العالم الحر في تقديم الدعم السياسي والاقتصادي لفلسطين شعبا ومجاهدين ومواجهة التطبيع مع الكيان”.

ودعا البيان الختامي “لبناء تحالفات مع حركات التحرر المناهضة للصهيونية في العالم لتحقيق دعم أوسع للقضية الفلسطينية”.

وطالب “العلماء والمفكرين وصنّاع الرأي إلى التصدي لمشروع ما يسمى بـ(البيت الإبراهيمي و(الأديان الإبراهيمية) بكل التفسيرات المطروحة”.

وأكد على “توسيع نطاق حملات المقاطعة الاقتصادية للبضائع الإسرائيلية والأمريكية بوصفها ممولا أساسيا للكيان المجرم وداعما لجرائمه”.

كما أكد “ضرورة الاستمرار في التوعية حول خطر التطبيع على الهوية الثقافية والدينية للأمة الإسلامية”، محذرًا “من التعامل مع الكيان المجرم دبلوماسيا واقتصاديا باعتبار ذلك قبولا باغتصابه للأراضي الفلسطينية ومشاركة في جرائمه ضد فلسطين”.

وانطلقت أعمال المؤتمر الثالث “فلسطين قضية الأمة المركزية” تحت شعار “لستم وحدكم”، في العاصمة صنعاء، السبت 22 مارس/ أذار، بمشاركة محلية وعربية وإسلامية ودولية.

شارك في المؤتمر، الذي استمر أربعة أيام، ممثلون عن كل من: اليمن، فلسطين، لبنان، تونس، ليبيا، مصر، الهند، ماليزيا، وغيرها من خلال 173 بحثا وورقة عمل، تم قبولها من أصل 272 بحثا وورقة عمل.