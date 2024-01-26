المؤتمر اليهودي العالمي: خيبة أمل عميقة

غزة ـ «القدس العربي»: أعرب المؤتمر اليهودي العالمي، في تعليق على قرار محكمة العدل الدولية، على لسان رئيسه رونالد لودر، عن خيبة أمله العميقة من قرار المحكمة القاضي باتخاذ إجراءات مؤقتة «استجابة لاتهام جنوب إفريقيا الزائف بأن إسرائيل ترتكب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة».

وأكد لودر ثقته في أنّ «المحكمة ستصدر الحكم النهائي في صالح إسرائيل». ودعا «جنوب إفريقيا ودول أخرى لتغيير مسارهم وتوجيه اهتمامهم نحو المطالبة بالإفراج دون قيود عن الرهائن ومحاسبة حماس على جرائمها البشعة منذ السابع من أكتوبر وما بعده.»

وفي السياق نفسه، قال أرييل موزيكانت، رئيس المؤتمر اليهودي الأوروبي إنه «على الرغم من رفض المحكمة لمطلب جنوب إفريقيا المحدد بوقف فوري لإطلاق النار، إلا أنها طلبت من إسرائيل الامتثال لإجراءات قد تسهم فقط في تحقيق أهداف «حماس» وحلفائها في مهمتهم الإرهابية ضد الدولة اليهودية».

وأضاف موزيكانت: «ليس فقط اتهام الإبادة غير صحيح، بل نلاحظ أيضًا، أنه بينما يستعد اليهود الأوروبيون للاحتفال بيوم الذكرى العالمي للمحرقة (الهولوكوست) غدًا (اليوم) كيف أن هذه القضية تفقد مضمون مصطلح «الإبادة» قيمته».