سياسة | دولي

المؤتمر اليهودي العالمي يشعر بالفزع من التخريب في موقع تذكاري ألماني

منذ ساعة واحدة

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برلين: أعرب المؤتمر اليهودي العالمي عن فزعه إزاء تدمير العديد من النوافذ في مؤسسة المواقع التذكارية في ولاية سكسونيا السفلى في مدينة تسيله.

وقال مناحيم روزنسافت، نائب الرئيس التنفيذي المساعد والمستشار العام للمؤتمر اليهودي العالمي إن الهجوم “مقلق بشكل خاص”، لأنه الأحدث في سلسلة من الهجمات على المراكز التذكارية، والمؤسسات الألمانية المخصصة لإحياء ذكرى الهولوكوست.

ودعا المؤتمر اليهودي العالمي إلى زيادة حماية المؤسسة، وكذلك نصب بيرجن بيلسن التذكاري.

ووفقاً للشرطة، فإن سبب التدمير لا يزال غير واضح.

ودمرت النوافذ، خلال ليل الإثنين/الثلاثاء، كما تم تمزيق لوحة معلومات من الجدار، وفقاً للمؤسسة.

ويمثل المؤتمر اليهودي العالمي المجتمعات والمنظمات اليهودية في 100 دولة.

(د ب أ)

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